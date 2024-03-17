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馬克宏對俄轉強硬 國內外都未獲肯定

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

法國總統馬克宏從希望歐洲與俄羅斯對話，到呼籲歐洲支持烏克蘭，其中除了維護歐洲安全以外，還有他個人的選舉考量！由於歐洲議會選舉將至，外界認為馬克宏要透過積極表態支持烏克蘭以爭取選票，但他的言論讓德國很不滿，認為對戰爭太過狂熱，加上他常對自己宣傳太過自信，此舉無法獲得國內外的肯定。

德不滿法對俄強硬

根據《英國廣播公司》報導，馬克宏在俄烏戰爭爆發前，還多次表示要與俄羅斯總統普丁對話，但近日他對俄羅斯的態度卻又變得強硬，表示不排除要派軍隊保護烏克蘭，雖然波蘭、波羅的海國家對此表示歡迎，但德國總理蕭茲對馬克宏好戰的態度感到相當疑慮。

外界推測，由於歐洲選舉將於6月舉行，馬克宏希望透過對俄強硬表態，與國內極右派、親俄的國民陣線做出區隔，但馬克宏近日接受專訪時，卻又沒向剛宣布對俄羅斯強硬時那樣激烈。馬克宏卻說他只是提醒歐洲，必須要考慮到美國放棄援助烏克蘭的狀況，這都讓外界疑惑，馬克宏真正的態度是甚麼？

而在俄烏戰爭議題上，法、德目前也處於互相不滿的狀態，法國認為德國對原著烏克蘭不積極，還想繼續依賴美國的協助；但德國也不滿法國的言行不一（法國對烏援助少於德國）、馬克宏過於輕率的表態與一臉不可一世的態度。

馬克宏可信度下降

不只國外對馬克宏不滿，國內也有68%民眾不支持派軍隊協助烏克蘭，雖然多數民眾反對俄羅斯入侵，但對烏克蘭支持程度超過一個界線，民眾很快就不會買單。《Politico》曾描述過「馬克宏主義」一詞，形容他雖然想要將法國塑造為大國而積極在國際上奔走，但因為缺乏資源與盟邦，讓他常常有說多做少的現象。

馬克宏自居歐洲領袖，呼籲歐洲各國關心歐洲安全，還說必要時各國都要準備好犧牲的樣子，讓許多歐洲國家對他並沒有好感，即使他立意良善，但背後種種因素分析下來，馬克宏的表態仍讓許多人認為動機不單純。

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俄羅斯 烏克蘭 馬克宏

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