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4個月爆發4次！冰島火山噴發 熔岩口長2.9公里 著名景點藍湖撤離

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
冰島氣象局證實西南端雷克雅內斯半島火山16日晚間噴發，這是繼去年12月至今第4度噴發，裂縫口長達2.9公里，源源不絕的熔岩噴泉噴射而出後迅速向兩側蔓延，亮橙熔岩與漆黑夜空形成鮮明對比。路透
冰島氣象局證實西南端雷克雅內斯半島火山16日晚間噴發，這是繼去年12月至今第4度噴發，裂縫口長達2.9公里，源源不絕的熔岩噴泉噴射而出後迅速向兩側蔓延，亮橙熔岩與漆黑夜空形成鮮明對比。路透

路透和美國有線電視新聞網（CNN）報導，冰島氣象局證實西南端雷克雅內斯半島（Reykjanes Peninsula）火山16日晚間噴發，這是繼去年12月至今第4度噴發，裂縫口長達2.9公里，當局海巡隊直升機釋出畫面可見源源不絕的熔岩噴泉噴射而出後迅速向兩側蔓延，濃煙直竄天際，亮橙熔岩與漆黑夜空形成鮮明對比。

當地著名景點藍湖和附近格林達維克漁港小鎮（Grindavik）也再度撤離。

藍湖曾在三月份稍早因頻繁地震活動進行撤離，當局數周前已針對首都雷克雅維克以南發出火山噴發警告。

冰島氣象局表示，此次噴發地點位於格林達維克以北哈加費爾（Hagafell）和斯托拉–史格菲爾（Stora-Skogfell），和2月8日噴發地區相同。

冰島最大的國際機場凱夫拉維克機場（Keflavik Airport）維持正常運作。

北歐火山研究中心表示一切均在掌握之中。

格林達維克居民對於撤離已經習以為常，當地民眾波吉絲多特（Kristin Maria Birgisdottir）去年11月從小鎮撤離，她說，「我們甚至都懶得通知親朋好友火山噴發了。」

冰島 機場 氣象局

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