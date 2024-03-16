快訊

中職／味全龍6：1勝兄弟！黃韋盛敲安避免留大巨蛋黑歷史

HBL／連2年4強賽碰頭！粉碎「綠色神盾」 南山連續4年挺進冠軍賽

中油林園廠傳火警！消防大批人車馳援灌救 民眾嘆習慣：發爐當聖火

聽新聞
test
0:00 / 0:00

觀光希望！「北陸新幹線」金澤與敦賀段通車 盼活絡能登震災區

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本北陸新幹線北陸新幹線金澤至敦賀延伸段16日正式通車，亦是新幹線路網首度擴展到敦賀市所在的福井縣。圖為東京首發列車。路透 / Yomiuri
日本北陸新幹線北陸新幹線金澤至敦賀延伸段16日正式通車，亦是新幹線路網首度擴展到敦賀市所在的福井縣。圖為東京首發列車。路透 / Yomiuri

日本中部連接金澤與敦賀的北陸新幹線延伸段16日正式通車，不僅是新幹線路網首度擴展到敦賀市所在的福井縣，同時也承載了提振能登半島地震影響區域觀光業的希望。

共同社報導，北陸新幹線金澤至敦賀延伸段長125公里，新增6個新幹線車站，其中2個位於金澤所在的石川縣，另外4個均位於福井縣。比起之前的東海道新幹線換乘在來線特急列車，新路線將東京至福井市的行車時間縮短了33分鐘，最快2小時51分鐘就可抵達。東京至敦賀最快則為3小時8分鐘，比之前要快上50分鐘。

在敦賀開往東京的第一班「光輝502號」新幹線列車出發之前，西日本鐵路公司（JR西日本）的長谷川一明社長在通車典禮上致詞時表示，「等待了長達51年的時間，終於迎來了開業之日，希望更多人將比以往乘坐新幹線」。

東京車站也舉行了另一場儀式，在奧斯卡金像獎得獎作品「哥吉拉-1.0」演出的石川縣出身演員濱邊美波則表示，希望人們會感覺更加貼近北陸地區，並在旅行期間留下回憶。

共同社指出，北陸新幹線金澤至敦賀延伸段通車後，東京直達敦賀的「光輝號」與「白鷹號」列車每天將總共往返14趟，提升了連結東京首都圈的交通便捷度。朝日新聞報導，元旦能登半島地震導致許多人退訂了石川縣與福井縣的溫泉度假區旅館，業者預期新幹線通車將帶來更多的遊客，支援震災災區的「北陸應援折扣」計畫據報也會在16日展開。

新幹線前一次有新路線通車已是2022年9月的西九州新幹線武雄溫泉至長崎。北陸新幹線最終預計將延伸至大阪，但由於環評延宕，開工日期尚未確定。

地震 新幹線 日本 東京 觀光

延伸閱讀

東科路通車後竹科車流轉移 興隆大橋下班車潮回堵嚴重

日本北陸新幹線延伸敦賀通車 振興觀光同步上路

新中正橋往台北方向16日通車！最新改道動線一次看

淡水老街辦311震災感恩 日本連續13年謝謝台灣

相關新聞

「我要下飛機！」波音吹哨人寧在機場消磨整天 也不願搭737 Max上青天

美國波音公司的一位吹哨人日前接受媒體訪問時指出，他在一年前原本要搭乘阿拉斯加航空的美國國內航班，但因為拒絕乘坐波音737...

影／俄羅斯總統選舉登場 普亭首日選擇「簡單又方便」的線上投票

俄羅斯15至17日舉行總統大選，現任總統普亭第一天就行使了投票權，並且選用了便利的線上投票。

地表規模最大！印度宣布國會下議院大選時程 結果預料6月初揭曉

印度國會下議院大選將於4月19日至6月1日依選區分7個梯次舉行，預料6月初可揭曉選舉結果。印度本屆大選合格選民將近9億7...

觀光希望！「北陸新幹線」金澤與敦賀段通車 盼活絡能登震災區

日本中部連接金澤與敦賀的北陸新幹線延伸段16日正式通車，不僅是新幹線路網首度擴展到敦賀市所在的福井縣，同時也承載了提振能...

黑幫「大王」被逮沒用…海地暴力猖獗背後 美國走私槍枝作祟

就在海地最近這波暴力爆發的幾週前，自稱海地黑幫「大王」的傑明（Joly Germine）在美國法庭上認罪，他坦承走私數枝...

南韓資深醫師力挺年輕同僚！25日起請辭加入抗爭 大學醫院恐崩潰

一群韓國資深醫師今天表示，他們將自25日起請辭，以支持發動抗爭行動近一個月的實習及住院醫師。這些年輕醫師反對政府計劃擴增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。