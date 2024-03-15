「人狠話不多」昔日特工權力登頂 普亭若當選將面臨2大挑戰

普亭這位因為戰爭罪而被國際刑事法庭發出逮捕令的俄羅斯總統，「人狠話不多」的昔日國家安全委員會（KGB，蘇聯解體後改制為俄羅斯聯邦安全局）特工，已經主宰俄羅斯政治長達20多年。單就國家元首的任期而言，他已經超過史達林以來的所有前蘇聯和俄羅斯領導人。而根據修訂過後的俄羅斯憲法，普亭理論上甚至可以擔任總統直到2036年。

從KGB特工到大國總統

1952年10月7日，弗拉基米爾·普亭出生在前蘇聯的列寧格勒（今聖彼得堡）。家境貧寒的他在幼年時並不是一個聽話的學生，後來是為了實現自己成為一名特工的夢想才發憤讀書，並於1970年考上了列寧格勒大學國際法學專業。在讀書期間，他認識了當時在校任教的阿納托利·索布恰克教授，這個人後來也成為帶他走上政治道路的重要導師。

同樣是在那裡，他如願接到了當時蘇聯國家安全委員會，也就是大名鼎鼎的「KGB」拋來的橄欖枝，成為了一名特工。1985年，普亭被派到東德的重要城市德勒斯登，主要負責收集西德的經濟諜報。

根據德國《時代周報》2014年刊登的一則長篇報導，普亭曾親眼目睹了東德政權的崩潰：1989年柏林牆倒塌之後，12月初的一天，反對派示威者佔領了民主德國的情報機構史塔西在德勒斯登的指揮中心，並接著衝向KGB的辦事處。

《時代周報》的這篇文章寫道：「當時普亭應該一度考慮過要不要動用武器來加以抵抗，但他還是選擇了另一種防衛策略：偽裝。他撒謊說自己只是個翻譯。很快那些示威者就走了。」

1990年，普亭回到列寧格勒。不久之後蘇聯也解體了，而他昔日的老師索布恰克則當選為已經改回原先名稱的聖彼得堡市的市長，普亭成為他的得力助手，先後擔任市長辦公室外事委員會主任和第一副市長。在此期間，他結識了索布恰克的另一名學生，這個人比普亭小13歲，後來成為他政治生涯中的得力助手，他的名字叫梅德韋傑夫。

1996年，索布恰克在市長選舉中落選，普亭也離開了家鄉聖彼得堡，經人介紹來到莫斯科，在時任俄羅斯總統葉爾欽的辦公廳任職。而到了1999年這一年，普亭一路平步青雲，先是被任命為政府第一副總理、代總理，在千禧年到來的前夜，葉爾欽突然宣布辭職，讓普亭出任代總統。在2000年3月提前舉行的總統大選中，普亭正式當選成為俄羅斯聯邦第二任總統。這個原先只是跟隨在葉爾欽身後默默無聞的小個子，就這樣站到了最高權力舞台的中央。

「天時地利人和」的8年

普亭從葉爾欽那裡接手的俄羅斯，面臨著在蘇聯解體之後因為所謂「休克療法」而大傷元氣的經濟，社會貧富嚴重分化和寡頭實力膨脹的局面。普亭上台之後，幾個財大氣粗、在葉爾欽時代甚至可以左右政治的寡頭人物不是因為稅務問題被調查，就是遭到貪污指控，最終落得身陷囹圄。

在2000到2008的這幾年，俄羅斯經濟增長率平均達到7%。人均GDP從1999年的不到2000美元增長到了2008年的1萬美元，失業率從13%回落到6%。之所以能做到這一點，最關鍵的一個因素就是，普亭充分利用俄羅斯的自然資源優勢，將其有效地「變現」。俄羅斯擁有全世界最大的天然氣儲量，普亭的前兩個總統任期也恰好是全球經濟繁榮發展、石油天然氣價格一路走高的幾年。

性格沉默寡言、行事果斷冷靜的普亭，天生就是當特工的料，而在KGB的經歷也給他的政治風格打上了深深的烙印。普亭本人擅長柔道，是個格鬥高手，而俄羅斯媒體多年來也曝光了不少普亭打獵、騎馬和駕駛飛機、坦克的畫面，著力宣揚他的「硬漢」形象。

在普亭擔任總統的前期，他以鐵腕手段穩固了自己的權力，重拳出擊打擊車臣反叛武裝，扶植親莫斯科的卡德羅夫父子在車臣掌權，再加上俄羅斯經濟形勢好轉，人均收入提高，他也在民眾中建立了較高的威望。

膨脹的野心

坊間一直流傳著普亭的這樣一句豪言壯語：「給我20年時間，還你一個強大的俄羅斯」。不過根據一些核查分析，普亭本人並沒有說過這句話，只是曾經在一次演講中援引過沙俄時代政治家斯托雷平的一句大意相近的名言。

然而，站在權力巔峰的普亭是不是真的有這樣的野心呢？2000年到2008年這兩個總統任期對他來說顯然是不夠的，這時候他的同鄉、校友兼得力助手梅德韋傑夫就發揮了他「最強工具人」的作用。2008年，作為統一俄羅斯黨總統候選人的梅德韋傑夫成功當選。同年12月，他簽署了憲法修正案，將總統任期從四年延長至六年。梅德韋傑夫本人卻只在總統寶座上坐了一個任期就讓賢了。2012年，普亭重新當選，並且在2018年再次連任成功。如今他已經累計擔任總統長達20年，而且在2020年修憲之後，普亭在此前的總統任期歸零。也就是說，從2024年開始計算，他還有可能再擔任兩屆任期，直到2036年。

不少專家認為，曾經親眼目睹蘇聯解體、東方陣營崩潰的普亭，平生最痛恨軟弱的感覺，對於他來說最重要的事情就是成為強者。而在原本蘇聯版圖範圍內重建一個現代化版本的聯盟，這個聯盟包含前蘇聯加盟共和國，可以更強有力地捍衛自身利益，在國際上享有更高的威望，這可能就是普亭想要實現的一個夢想，為達到這一目標，他甚至不惜公然違反國際法，發動殘酷的戰爭。

獨裁者？戰爭犯？

那些曾經屬於華沙公約組織的東歐國家，並不認同普亭的那個夢想，這些國家顯然更急切地想要加入西方陣營，加入北約。其中最被普亭視為眼中釘的，就是與俄羅斯接壤、在前蘇聯加盟共和國當中從國土面積、人口和經濟實力來看都數一數二的烏克蘭。2014年，俄羅斯出兵攻佔了克里米亞半島並將其非法吞併；2022年2月，對烏克蘭的侵略戰爭全面打響，至今也沒有任何要結束的跡象。

從內政角度來看，在普亭掌權的這些年裡，所有反對他、有可能威脅到他權力基礎的政治人物，幾乎都無一例外地被審判、被監禁、被噤聲甚至是被殺害。對普亭政權最大的直接威脅出現在2023年6月份，當時雇傭軍瓦格納集團的首領普里格津起了一場短暫的兵變。在兵變兩個月後，普里格津死於一場空難，而普亭隨後也擴大了對瓦格納殘餘部隊的控制。

獨立民調機構列瓦達中心（Levada Center）的一項調查顯示，仍有約80%的俄羅斯民眾肯定普亭的政績。該調查認為，這種支持有可能是發自內心的，也可能反映了他們對領導人的服從。當然，也有人對這樣的調查結果表示質疑。在國家和媒體的支持下，俄羅斯主流輿論中幾乎沒有反對他繼續連任的聲音。

「終身制」總統面臨哪些挑戰？

如果再連任兩屆，那麼到2036年任期結束的時候，普亭就84歲高齡了，這與「終身制」總統也沒有什麼本質區別。如果普亭在本次大選中毫無懸念地再度連任，那麼他將面臨哪些內部和外部的挑戰呢？

首當其衝的自然是烏克蘭戰爭。在持續近兩年的交火之後，俄羅斯軍隊控制了烏克蘭超過六分之一的領土，由於戰爭陷入僵持狀態，在過去一年中雙方的交戰前線幾乎沒有發生重大變化。而我們至今仍不清楚，普亭對於烏克蘭戰爭所設定的目標究竟是什麼。時至今日，俄羅斯方面雖然宣稱將四個烏克蘭地區併入俄羅斯版圖，但事實上卻只控制了這些地區的部分領土。一些分析人士稱，普亭似乎寄希望於隨著時間的流逝，西方國家軍援烏克蘭的決心會逐漸淡化，尤其是如果2024年美國大選之後川普重新入主白宮的話。

與烏克蘭戰爭緊密相關的就是俄羅斯在國際上的孤立。2022年之後，普亭可以說是和西方國家徹底撕破臉皮，進入正面對峙。他與中國、印度走等更近，寄希望於借助這兩個亞洲大國的力量來打破美國的全球主導地位，構建所謂的「多極化世界」。但是他的好朋友習近平似乎並不願意把所有籌碼都押在莫斯科這一邊，更不用說常常被西方領導人奉為好夥伴的印度總理莫迪了。此外他還和北韓領導人金正恩就軍事合作進行了磋商，與美國的另一個宿敵伊朗也走得很近。

烏克蘭戰爭開始以來，俄羅斯在能源領域失去了幾乎整個歐洲市場，開辟全新輸氣管道的工程推進是否順利，將對其抵御西方制裁、貿易轉向東方的政策起到關鍵作用。雖然普亭常常吹噓俄羅斯經濟面對西方的制裁有多麼堅挺，2023年10月俄羅斯國內生產總值同比增長了5%，但這些增長主要來源於軍工生產的大幅擴張。光軍費開支這一項，就能吞噬掉俄羅斯2024年財政預算的大約四成，將其他重要領域的支出排擠到一邊，比如教育和醫療。再加上從開戰以來，不少年輕人為躲避徵兵而離開俄羅斯，他們當中不乏接受過高等教育的專業人才，這導致關鍵工業領域出現勞動力短缺。俄羅斯的通貨膨脹率超過7%，銀行利率高達15%。普亭原本是依靠提高生活水平來贏得民眾支持的，而如何保住這一「人設」不崩塌，則是他在新任期將會面臨的巨大挑戰。

如果2024年再度當選，那麼到下一任期結束的時候普亭也77歲了，雖然還是比現任美國總統拜登就任總統的時候年輕，但是普亭身邊的核心成員有些比他還更年長一些，比如聯邦安全局長波特尼科夫，聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫以及外長拉夫羅夫等。長期以來，普亭頗為倚重老部下而不願意更換成員，他也被指責將官員的忠誠度看得比能力才幹更重。如何吸納新鮮力量，逐漸更新換代政權核心成員，將是普亭在新任期可能不樂意面對，但也恐怕不得不面對的挑戰。

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