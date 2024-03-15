快訊

MLB／大谷翔平另一半現身？IG限動高䠷女性相隨

SpaceX星艦3度試射 飛行器返地球失聯任務仍有進步

中央社／ 波卡契卡14日綜合外電報導

美國太空探索科技公司」今天第3度試射無人太空飛行器「星艦」，飛行器順利進入太空繞地球滑行，這次飛行距離比前兩次試射都還遠，但太空船在返回地球過程時失去聯繫。

美國中部時間今天上午8時25分（台灣時間晚間9時25分），星艦（Starship）從位於德州波卡契卡（BocaChica）的太空探索科技公司（SpaceX）私有太空港「星際基地」（Starbase）發射升空。

美聯社報導，星艦的推進器與太空船分離後，就濺落墨西哥灣。在SpaceX前兩次試射，推進器都在半空爆炸。

SpaceX公司指出，升空後大約一個小時，他們跟太空船失去了聯繫，太空船原本預定最後要濺落在印度洋。

路透社報導，數分鐘後，SpaceX確認太空船已經失聯，可能是在重返大氣層時燃燒或解體，抑或墜入大海。

SpaceX的直播解說員胡歐（Dan Huot）表示：「太空船已經失聯了，所以今天沒有濺落。但這次我們取得如此大的進步，真是讓人難以置信。」

SpaceX 太空 美國

延伸閱讀

SpaceX星艦第3度試射 飛行器進入太空繞地球滑行

史上最大火箭「SpaceX星艦」三度試射順利點火升空！重返大氣層功敗垂成

SpaceX星艦火箭第3次試射 美聯邦航空總署開綠燈

SpaceX星艦第三度試射獲准 今晚登場 前兩次都爆炸收場

相關新聞

「SpaceX星艦」第3度試射 升空後爆炸

美國富豪馬斯克創辦的太空探索科技公司（SpaceX）星艦十四日上午從德州波卡契卡太空港星際基地進行第三次試射，雖成功升空...

日福島縣外海規模5.8淺層地震 福島市大搖數十秒

日本氣象廳15日（台灣時間14日）通報，福島縣東部外海15日約0點14分（台灣時間14日約11點14分）發生規模5點8地...

SpaceX星艦第3度試射 飛行器進入太空繞地球滑行

美國億萬富豪馬斯克的「太空探索科技公司」（SpaceX）今天第3度試射無人太空飛行器「星艦」（Starship），飛行器...

史上最大火箭「SpaceX星艦」三度試射順利點火升空！重返大氣層功敗垂成

億萬富豪馬斯克麾下SpaceX公司的次世代「星艦」（Starship）火箭系統於美東時間14日早上展開了關鍵的試飛，目的...

授權CIA散布大陸政府負面訊息？路透爆：川普任內對陸遂行「認知作戰」

路透14日引述3位前美國官員獨家報導，美國前總統川普任內曾授權中情局（CIA）針對中國大陸社群媒體發動祕密行動，目標是改...

才因身體狀況不佳獲假釋...戴克辛今遠赴家鄉清邁 反對黨質疑特殊待遇

曾流亡海外的泰國前總理戴克辛去年返國後因貪汙案坐牢，日前獲假釋。他今天遠赴家鄉清邁，獲得紅衫軍支持者歡迎。這是戴克辛假釋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。