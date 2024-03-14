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被迫摘下小圓帽 猶太拉比受宗教迫害

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
小圓帽示意圖，美國國際宗教自由委員會主席庫珀被要求公開摘下小圓帽。（Photo by 網路截圖）
小圓帽示意圖，美國國際宗教自由委員會主席庫珀被要求公開摘下小圓帽。（Photo by 網路截圖）

因沙國官員要求猶太拉比公開摘下小圓帽，美籍猶太人要員的參訪行程被迫中止！日前，美國國際宗教自由委員會代表團造訪世界遺址，隨團官員卻不允許佩戴小圓帽，突顯中東地區緊張的宗教關係與地緣政治，而該團也提前結束沙國的訪問，以表達捍衛宗教自由的態度。

要求摘下小圓帽

ABCNews》報導，美國國際宗教自由委員會成員前往沙國參加會議，並在大使館成員的陪同下，於5日訪問沙國首都的世界遺址德拉伊耶（Diriyah）。路程中，一名沙國官員要求該委員會主席庫珀公開摘下他的小圓帽，卻被其堅決反對。

對此，沙國及其駐華盛頓大使館的官員沒有正面回應，僅在官網上發布「感到遺憾」和「對內部協議誤解」等消息，但沒有詳細說明。事後，身為虔誠猶太拉比的庫柏表示，由於美國是國際宗教自由的先鋒，目前正準備一份關於沙國行的報告，來回應這相當驚人的要求。

反猶太主義猖獗

宗教通訊社》報導，庫珀是美國國際宗教自由委員會主席，該委員會於1998年美國國會所創建的獨立機構，負責報告世界各地的宗教自由問題。

庫珀也表示，猶太人不能因宗教因素而被拒絕進入遺址，然而在以巴衝突、反猶太主義猖獗的時期，沙國依舊要求他摘掉小圓帽，迫使訪問行程無法繼續。

美國國際宗教自由委員會於聲明中補充，對於庫柏「有禮貌但堅持拒絕移除小圓帽」的表態，沙國官員仍護送代表團離開現場，但作為一名虔誠的猶太人，他仍無法接受違背宗教自由的命令。

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猶太 美國

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