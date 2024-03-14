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荷蘭吹極右風 反移民勢力受挫？

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
荷蘭極右派14日宣布組閣失敗，但這不代表歐洲極右派勢力有消退，且荷蘭政局仍處於不確定狀態。圖右為維爾德斯（@geertwilderspvv via Twitter）
荷蘭極右派14日宣布組閣失敗，但這不代表歐洲極右派勢力有消退，且荷蘭政局仍處於不確定狀態。圖右為維爾德斯（@geertwilderspvv via Twitter）

荷蘭極右派自由黨雖無法組閣，但還是國會最大黨，顯示荷蘭吹起極右風！自由黨黨魁維爾德斯13日宣布，跟人民黨與民主66黨協商組閣失敗，將放棄組閣權。目前組閣第2順位將是第2大的工黨，但由於自由黨、工黨、人民黨與社會契約黨均分席次、且立場相差甚遠，外界較難預測由誰組閣。

遭其他政黨抵制

根據《英國廣播公司》與《半島電視台》報導，荷蘭反伊斯蘭的民粹政黨自由黨13日宣布組閣失敗，該黨在2023年的選舉中，於150席的國會中拿下37席，一舉成為最大黨。由於荷蘭是歐盟創始國之一，外界對於荷蘭在選戰中如此排外感到相當意外。不過維爾德斯說，並非所有政黨都想跟他們組閣。

維爾德斯表示，他希望建立右翼內閣，減少對移民的庇護、「荷蘭優先」的政策，因此在此堅持下，反映民意比個人的位置還要重要。由於自由黨、工黨、人民黨與社會契約黨分佔37、25、24與20席，需要76席才能取得絕對多數。

極右在歐洲死灰復燃

荷蘭在去年大選前，長年由自由民主人民黨的呂特擔任首相，他從2010年就任至今，但在去年7月7日，因為政府內部對移民政策有重大分歧，呂特最終向荷蘭國王威廉提出辭呈，並宣布退出政壇。近年來歐洲再度吹起反移民、俄烏戰爭的右派浪潮，包括法國、德國、斯洛伐克與匈牙利都出現右派成長的狀況。

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移民 荷蘭

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