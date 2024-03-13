因俄烏戰爭轉變立場 瑞典正式加入北約！北極地緣政治恐升溫

瑞典近日獲准加入北約，這也讓國際上擔心北約更往俄羅斯與北極擴張。以往國際法雖規定各國在北極需保持中立，但近年來中國、俄羅斯積極爭取暖化產生的北極航道，讓北約很不滿，外界分析靠近北極的北歐大國瑞典加入北約後，恐讓東西方在北極的競爭更激烈。

瑞典正式加入北約

《Eurasia Review》分析，瑞典加入由美國領導的北約，成為第32個成員國，大西洋區域競爭也將延伸至北極地區，並對俄羅斯在該地區勢力造成軍事威脅。

北約總部11日舉行正式升旗儀式，秘書長史托騰柏格表示，瑞典長期保持中立政策，然而俄烏戰爭卻令其轉變立場，並重新評估面對俄羅斯侵略的因應措施，最終選擇加入北約。

《亞洲新聞台》也指出，在總統普亭領導下，俄羅斯增強在北極的影響力，如今隨著瑞典加入，八個北極國家中有七個是北約成員國，「他們正更加推動與莫斯科在這區域的競爭。」

北極競爭激烈

《NATO》官方指出，北約軍事委員會主席鮑爾去年出席第十屆北極圈大會，提及「北極地區的競爭和軍事化加劇，尤其是俄羅斯和中國在該區域的勢力，令人擔憂。」

他也強調，北極近十年的重要性日益增長，尤其在自然資源、海洋潛力和戰略位置上，但卻也是地球上脆弱的生態系統，一直受氣候變遷的影響。「北極對北約一直具有戰略重要性，我們必須確保它維持自由通航。」

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