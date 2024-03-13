聽新聞
test
0:00 / 0:00
因俄烏戰爭轉變立場 瑞典正式加入北約！北極地緣政治恐升溫
瑞典近日獲准加入北約，這也讓國際上擔心北約更往俄羅斯與北極擴張。以往國際法雖規定各國在北極需保持中立，但近年來中國、俄羅斯積極爭取暖化產生的北極航道，讓北約很不滿，外界分析靠近北極的北歐大國瑞典加入北約後，恐讓東西方在北極的競爭更激烈。
瑞典正式加入北約
《Eurasia Review》分析，瑞典加入由美國領導的北約，成為第32個成員國，大西洋區域競爭也將延伸至北極地區，並對俄羅斯在該地區勢力造成軍事威脅。
北約總部11日舉行正式升旗儀式，秘書長史托騰柏格表示，瑞典長期保持中立政策，然而俄烏戰爭卻令其轉變立場，並重新評估面對俄羅斯侵略的因應措施，最終選擇加入北約。
《亞洲新聞台》也指出，在總統普亭領導下，俄羅斯增強在北極的影響力，如今隨著瑞典加入，八個北極國家中有七個是北約成員國，「他們正更加推動與莫斯科在這區域的競爭。」
北極競爭激烈
《NATO》官方指出，北約軍事委員會主席鮑爾去年出席第十屆北極圈大會，提及「北極地區的競爭和軍事化加劇，尤其是俄羅斯和中國在該區域的勢力，令人擔憂。」
他也強調，北極近十年的重要性日益增長，尤其在自然資源、海洋潛力和戰略位置上，但卻也是地球上脆弱的生態系統，一直受氣候變遷的影響。「北極對北約一直具有戰略重要性，我們必須確保它維持自由通航。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言