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日本民間火箭拚兩項第一 海上保安廳公布警戒區

中央社／ 東京12日綜合外電報導

日本太空新創公司SPACE ONE繼9日因船舶滯留警戒海域中止發射後，宣布將於明天上午再度發射，挑戰兩項「日本第一」。海上保安廳也公布海上警戒區域，呼籲往來船舶留意。

SPACE ONE的小型火箭KAIROS一號機9日準備升空前臨時喊卡，延期發射，原因是警戒海域內有船舶滯留。

日本每日放送（MBS）報導，配合明天將再次發射，日本海上保安廳今天公布海上警戒區域，希望往來船舶多加留意。目前預計海上警戒時段為13日上午9時1分到11時47分左右。

KAIROS一號機預計明天上午11時1分到17分左右，在和歌山縣串本町的民間火箭發射場「紀伊發射場」（Space Port紀伊）升空，火箭上搭載政府的小型人造衛星

共同社報導，KAIROS一號機將挑戰兩項日本第一，包括第一個從民間發射場發射的火箭，及第一個成功將衛星送入運行軌道的民間火箭。

日本目前能運載衛星升空的火箭，只有宇宙航空研究開發機構（JAXA）主導研發的大型火箭H2A和H3，及小型火箭愛普瑟隆（Epsilon）。

而在民間的部分，日本企業家堀江貴文創立的星際科技公司（Interstellar Technologies）雖然曾讓小型火箭進入太空，但目前仍未運載人造衛星進入軌道。

KAIROS火箭全長約18公尺、重量約23公噸，大約是愛普瑟隆的1/4大小。一號機上搭載擁有替代內閣官房情報蒐集衛星功能、重量約百公斤的衛星，預計投入距地表約500公里的繞地球軌道。

日本 海上保安廳 火箭 衛星

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