印度推排穆移民法 選前引發爭議

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】為了選舉，印度政府要徹底排除穆斯林？印度近日修法，允許國內少數族群的移民可申請印度公民，唯獨排除伊斯蘭教，引發不少討論。該移民法2019年通過時，也因為對伊斯蘭族群的歧視而引發抗議。但印度4月將舉行全國選舉，總理莫迪長期以印度教民族主義進行治理，對穆斯林並不友善。

修法排擠穆斯林

根據《英國廣播公司》報導，印度近日將修改《公民修正法》（CAA），雖然開放國內若有從巴基斯坦、孟加拉與阿富汗遷移到印度的少數宗教者（佛教、耆那教、錫克教與基督教等），若在2015年前搬到印度可申請印度公民，唯獨卻沒有開放伊斯蘭教，也引發不少討論。批評者認為這違反印度憲法中的平等原則。

《衛報》提到，印度憲法中也明文規定政府不能因種族或宗教而歧視公民。若新法修正上路，印度鄰國緬甸的羅興亞難民就無法逃往印度，而羅興亞難民危機是目前本世紀最嚴重的人道危機之一。信奉伊斯蘭教的他們被佛教為主的緬甸，還有印度教為主的印度排擠，而同為伊斯蘭信仰的孟加拉已無力收容。

宗教衝突複雜

但印度總理莫迪自2014年上台以來，率領人民黨（BJP）以印度教民族主義的統治方式，獲得大量民眾支持，外界認為他在今年4、5月的選舉中，有望繼續連任第三任總理。因此，印度境內雖有12%、超過2億民眾信奉伊斯蘭教，但因為支持莫迪的民眾太多，也讓該國穆斯林的處境堪憂。

印度與巴基斯坦之所以在英國殖民統治結束後分裂，也是因為宗教原因。巴基斯坦大多信奉伊斯蘭教，而兩國都有核武，且在喀什米爾有領土衝突，因此關係並不好。外界相當關注印度境內穆斯林的處境，還有宗教因素是否再度讓印巴陷入紛爭。

【更多精采內容，詳見 】