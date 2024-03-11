再度出招！南韓國防部證實出動軍醫支援罷工醫院

韓聯社和路透報導，南韓國防部11日證實派遣20名軍醫到20所罷工醫院進行為期4周支援，而且不排除在現有資源下再增派人手，協助解決因實習醫生出走造成的醫療中斷難題。

除了20名軍醫，另外還有138名公共衛生醫師也將前往第一線支援。

南韓國防部發言人全河奎（Jeon Ha-kyou）表示，「如果接到增派通知，國防部將在現有資源下進行調派，以利協助醫療支援。」

全河奎也談到，調度人數對於軍中醫療影響很小，體制內約有2,400名軍醫。

為了盡量減少大規模罷工對醫療體系的衝擊，軍方更全面開放各地軍醫院急診室供平民尋求醫療協助，截至11日中午已經有200人在軍醫院接受治療。

南韓政府2月宣布2025學年起，大學醫學院招生名額將大幅增加65％，每年增加約2000人，掀起醫界抗議而發起集體罷工和請辭行動，目前來自100所醫院將近12,000名實習醫生罷工中。