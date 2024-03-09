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瑞典加入北約 第32個成員國

聯合報／ 編譯徐榆涵／綜合報導
瑞典總理克里斯特森（左）七日親赴華府向美國國務卿布林肯（右）遞交加入北約組織的最終申請文件。（法新社）
瑞典總理克里斯特森（左）七日親赴華府向美國國務卿布林肯（右）遞交加入北約組織的最終申請文件。（法新社）

在俄烏戰爭陰影下，瑞典終結達兩百多年的不結盟政策，七日在華府完成加入北約組織（ＮＡＴＯ）法定程序，正式成為該集體防禦組織第卅二個成員國。紐約時報報導認為，這是對莫斯科的一擊，並將大幅提升北約在北海與波羅的海的嚇阻力。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）等外媒報導，瑞典總理克里斯特森七日親赴華府，向美國國務院遞交入盟文書，完成該北約國家歷時數月之久的申請入會過程最後一步。

克里斯特森表示，今天是真正具歷史意義的一天，瑞典如今是北約會員國，「我們將在地理、文化和價值觀方面最接近我們的國家，一起捍衛自由」。這是讓他既自豪又謙卑的一刻，對瑞典而言，加入北約是很大改變，但也是理所當然的改變。

克里斯特森形容入盟向「回到歸屬」：歸屬和平自由的夥伴合作關係、歸屬挪威及芬蘭等北歐鄰國的安全網，以及歸屬和諸多其他國家集體防禦的聯盟。

美國國務卿布林肯從克里斯特森手中接過入會文件時說，這些文件是近兩年外交努力的成果。他不忘提到俄羅斯前年侵烏後，「一切都變了」。

兩年多前瑞典入盟幾乎難以想像，瑞典在兩次世界大戰均保持中立，但前年二月俄國侵烏後，瑞芬兩國開始警惕莫斯科恐對北約以外的周邊國家構成威脅。

美國總統拜登對瑞典加入表達歡迎。他形容這讓北約比以往任何時候還更團結、堅定又充滿活力，而且能為後代子孫捍衛自由民主。

烏克蘭總統澤倫斯基亦道賀說，瑞典入盟對所有人來說都是勝利，瑞典是強大盟友和可以信任的國家，烏克蘭一直支持瑞典尋求加入北約，感謝瑞典支持烏克蘭，希望有朝一日瑞典也能祝賀基輔加入北約，團結永遠力量大！

北約 瑞典 美國

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