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終結200多年中立政策！瑞典正式加入北約 成第32個成員國

終結200多年中立政策！瑞典正式加入北約 成第32個成員國

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國國務卿布林肯(圖右)7日從瑞典總理克里斯特森(圖左)手中接過最後入盟文件。歐新社
美國國務卿布林肯(圖右)7日從瑞典總理克里斯特森(圖左)手中接過最後入盟文件。歐新社

在烏俄戰爭的陰影下，瑞典終結200多年的中立政策，7日在美國華府完成入盟程序，正式成為北約第32個成員國。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）7日在華府向美國國務院遞交入盟文件，這是成為北約第32個成員國而歷時數月過程的最後一步。

克里斯特森說，「今天是真正具有歷史意義的一天，瑞典現在是北約成員國了，我們將與在地理、文化和價值觀方面最接近我們的國家一起捍衛自由。」

美國國務卿布林肯從克里斯特森手中接過瑞典入會文件時表示，這些文件是近兩年外交努力的成果，並感嘆，俄羅斯全面入侵烏克蘭後「一切都變了」。

報導指出，兩年多前，瑞典加入北約幾乎是不可想像的，瑞典在兩次世界大戰都保持中立，但是2022年2月俄羅斯開始進軍基輔時，瑞典和鄰國芬蘭開始警惕，莫斯科可能對北約外的周邊國家構成威脅。

美國總統拜登對瑞典的加入表示歡迎，他表示，這使得北約比以往任何時候都更團結、堅定和充滿活力，且能夠為後代子孫捍衛自由和民主。

烏克蘭總統澤倫斯基也獻上祝賀，稱瑞典的入盟對所有人來說都是一場勝利，稱瑞典是「一個強大的盟友和一個可以信任的國家」，並指「烏克蘭一直支持瑞典尋求加入北約，感謝瑞典對我國的支持，有一天瑞典也能夠祝賀烏克蘭加入北約。團結總是力量大。」

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