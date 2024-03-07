就等政府批准！史上最強大火箭「星艦」第3次試射 最早將於3月14日進行

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司（@@@SpaceX@@@）今天宣布，最早可能於本月14日第3度試射星艦（Starship）火箭。

法新社報導，SpaceX採取反覆試驗的方法來加速火箭研發，前2次試射行動都以爆炸告終。

SpaceX在馬斯克旗下的社群平台X發布消息稱，「星艦的第3次試射最早可能在3月14日進行，目前尚待監管部門批准。」

The third flight test of Starship could launch as soon as March 14, pending regulatory approval → https://t.co/bJFjLCiTbK pic.twitter.com/yHqoWFSKdY — SpaceX (@SpaceX) 2024年3月6日

根據SpaceX網站的聲明，這枚火箭將從位於德州波卡契卡（Boca Chica）的SpaceX私有太空港「星際基地」（Starbase）發射，之後墜入印度洋。

SpaceX於去年4月首次試射星艦，不過火箭在發射4分鐘後於空中爆炸，且太空艙並未與超重型推進器成功分離。

去年11月，星艦的第2次試射表現較好，推進器在與太空艙分離後爆炸，隨後太空艙失去訊號，因此並未完成原訂任務。

美國聯邦航空總署（FAA）上月完成相關調查，並要求星艦需採取17項改正措施，才能取得下一次試飛許可。

美國國家航空暨太空總署（NASA）計劃2026年讓美國太空人重返月球。依照計畫，NASA的「阿提米絲」（Artemis）載人登月計畫將仰賴星艦完成。

然而，如今星艦已沒有多少時間可為NASA登月任務做好準備。美國可能落後競爭對手中國，中國的目標是在2030年將太空人送上月球。