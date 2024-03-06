歐美掀拆除潮！亞、非仍盛行水壩 專家指「1關鍵」恐弊大於利

老舊水壩對生態造成重大破壞，歐洲、美國已掀起拆除潮，如芬蘭已見到鮭魚族群恢復洄游的跡象！聯合國資料顯示，25%的淡水魚瀕臨絕種，近半數受到包括水壩在內的人為取水活動影響。專家指出，亞洲、非洲與南美洲仍有許多新的小型水壩計畫，恐成為弊大於利的設施。

歐洲水壩陸續拆除

《BBC》報導，三年前，芬蘭開始拆除希托蘭約基河上一系列的水壩後，生態系統出現恢復的跡象。芬蘭自然研究所生態學家盧希表示，「不僅有成年鮭魚，還有許多小鮭魚，更有不斷產卵的狀況」。

該國民間團體成員表示，拆除水壩是出於河川健康、經濟因素的考量，因為這三座水壩的電力生產效率對業者來說，已經是無利可圖，尤其還要考量強制性的環境保護措施與維護成本，所以水壩在綜合評估下遭到拆除。

在歐洲各地，許多水壩都接近使用年限，或者有些水壩的維護成本已遠高於效益。《自然》研究也指出，研究36個歐洲國家，目前至少有超過120萬個阻擋物（約7成的高度低於兩公尺），正阻擾河水流動。斯旺西大學水生生物科學教授德萊尼茲表示，「即使是小至20公分的障礙，也會影響到河中生物的遷徙」。

水壩在亞、非盛行

如水壩等大型阻礙物，不僅影響到魚類與微生物的生存，導致生物多樣性降低，還阻止營養物質隨著水流向下流動，進而波及漁業的生計。聯合國「受威脅物種名單」指出，全球有25%的淡水魚類面臨滅絕危機，近半數受到水壩或人為取水活動的負面影響。

儘管歐洲與美國的狀況已表明，拆除水壩有助於使得河流恢復流通，但在南美洲亞馬遜河、非洲剛果河與東南亞湄公河等地，仍有不少新的水壩計畫。

德萊尼茲強調，如果世界各地仍建造小型、效率低下的水力發電廠，那麼歐洲持續拆除水壩的動作就沒有效益，並非要拒絕所有水壩，而是要拆除那些弊大於利的阻礙。

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