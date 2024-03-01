中泰聯手強打KK園區遣返近千人 「最黑之地」受害者何去何從？

在大陸與泰國、緬甸當局的協調之下，週四（2月29日）緬甸苗瓦迪的「詐騙工廠」在無需賠付的情況下，釋放了1200名詐騙嫌疑人並移交到泰國邊境城市美索。據多家泰國媒體報導，其中高達900多人是大陸公民，將直接搭機被遣送回國。

苗瓦迪與美索由一條狹窄的莫艾河隔開，同時作為緬甸與泰國的國界。這些詐騙嫌疑人在被園區釋放之後，會透過兩國之間的一座友誼大橋進到泰國。這場「打詐行動」預計為期3日。

「今天（2月29日）是第一批，剛剛7點已經出來了，現在已經過河了。」目前待在美索、曾參與協商的前全球反詐騙組織GASO成員Sammy週四告訴DW，並稱當日將有6台包機載送大陸人返國。

DW查閱了當日航班，由大陸包機運送的第一批150名人員，已於週四下午從美索機場起飛。

大陸為何開始強打苗瓦迪？

隨著電信詐騙的全球受害者增多，北京也面臨日益高漲的國際及國內輿論壓力，對清掃緬甸各區域電詐園區的態度更加強硬。

過去大陸打擊電信詐騙園區的行動，幾乎都是以緬北的果敢自治區為主。由於該地位處中緬邊界，中方因此握有較大的影響力出手掃「詐」。

相比之下，KK園區所在的苗瓦迪一帶往往不見動靜，被大陸人口販運受害家屬視為「最黑的地方」，主因是大陸若要打擊該區，必須尋求與泰國政府的跨國合作，合力設法對緬甸軍政府施壓。近期這一波打詐行動，其中一項關鍵即來自泰方的配合。

此外，中方自去年10月以來對緬北的強力清剿，確實帶給苗瓦迪的犯罪組織一定程度的壓力。當時緬北果敢武裝份子以「剷除電詐」為由發動內亂，中方也藉此遣返大批詐騙人員。近日大陸警方更將多名重大犯罪嫌疑人一網打盡，從緬北陸續押解回國。

Sammy告訴DW，繼緬北情勢轉變之後，KK園區11月即宣佈將「免賠付」放人，意指不需要繳交贖金即可離開園區，但當時中緬邊境的多處岸口已被封住、難以偷渡離境，加上緬甸軍方擔憂在他國政府施壓時「沒人可以交」，因此希望保留「額度」交由軍方日後移交，「所以他們（詐騙嫌疑人）從11月被關到現在，陸續有在做遣返動，累積最多時有達到3000多人，現在剩1000多人」。

泰媒「Transborder News」也引述地方安全部門消息人士報導，早前大陸警方就曾前往美索設立指揮中心，預備展開打詐行動。然而美索另一側的苗瓦迪，由多個緬甸少數民族武裝份子佔據。出於安全考量，大陸當局當時要求對此行動保密。

根據Sammy的說法，這次中泰緬聯手打擊苗瓦迪，以KK園區釋出的人數最多，但即便中泰加強對苗瓦迪的打擊力道，Sammy向DW坦言，KK園區「沒倒閉」、詐騙事業仍在運作中。

被遣返的「詐騙嫌疑人」何去何從？

目前尚不清楚這些從苗瓦迪詐騙園區獲釋的大陸人，回國後是否會被認定為「人口販運受害者」。

依據大陸現行的法律規定，來自緬北園區的人員可能全數遭到批捕，並被以「非法越境」及「詐騙罪」罪名起訴。若主張無罪，當事人須證明自己確實被脅迫從事詐騙。

在這批獲釋的人員之中，還有另外200名非大陸公民。一位不願具名、參加了泰國執法部門閉門簡報會的非政府組織工作人員稱，其中許多人來自非洲。

在泰國，從詐騙集團中解救出來的受害者通常有兩種選擇。第一種是經過泰國冗長的身份檢驗流程，以確認是否為人口販運受害者。第二種是向警方自首，承認自己違反了泰國的移民法。

選擇第一種的人，若被認定為人口販運受害者，將由泰國方面安排食宿，直到被遣返回母國。如果他們未能被認定為受害者，則會被關押在拘留中心長達一年。

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