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泰勒絲父親驚傳「毆打澳洲狗仔」！他怒控：一拳揍在我臉上

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
泰勒絲71歲父親史考特（右一）涉嫌毆打澳洲狗仔，當局正在調查中。法新社
泰勒絲71歲父親史考特（右一）涉嫌毆打澳洲狗仔，當局正在調查中。法新社

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）日前在澳洲雪梨站舉行世界巡迴演唱會，但現在傳出她的71歲父親史考特（Scott Swift）涉嫌毆打狗仔，當局正在調查中。

BBC等報導，51歲澳洲狗仔隊Matrix Media記者麥克唐諾（Ben McDonald）指控史考特27日稍早在雪梨一處碼頭「朝自己臉上揍了一拳」。

警方表示，麥克唐諾不需要接受治療。史考特尚未發表公開評論。

根據麥克唐諾說法，泰勒絲26日完成最後一場演出後，在雪梨港一艘郵輪上舉行慶功宴，27日凌晨與團隊下船時，隨扈一直用雨傘推擠他的鏡頭與臉龐，隨後史考特突然「加入戰局」，「他衝過來，然後一拳揍在我臉上。」

新南威爾斯省警方發聲明證實，「一名71歲男性據稱在凌晨約2時30分於中立灣碼頭（Neutral Bay Wharf）攻擊一名51歲男性，然後離開該地點。」遇襲者報案後，雪梨北岸景區指揮部的警官目前正在調查中。

碼頭 雪梨

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