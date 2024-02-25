印太經濟架構成員 憂川普又退群

現由美日等十四國組成的印太經濟架構（ＩＰＥＦ），其四大支柱之一的供應鏈協議廿四日生效。這是全球有關供應鏈的首個跨國協議，為拜登政府主導的ＩＰＥＦ代表性成果。

據共同社及日經亞洲報導，印度、南韓和澳洲等成員國各自選定本國重要物品項目強化供應鏈，建構供應鏈中斷危機時的合作機制，旨在擺脫對中國大陸等特定國家出口重要礦物的依賴。ＩＰＥＦ成員國去年五月達成該協議，同年十一月簽署。ＩＰＥＦ其餘支柱為貿易、潔淨能源與公平經濟。

但今年很可能又代表共和黨角逐白宮寶座的美國前總統川普已表明，若當選將立即廢除他稱為「ＴＰＰ二號」的ＩＰＥＦ，理由是它將掏空美國製造業並引發失業。這使廿四日才啟動的ＩＰＥＦ供應鏈協議，恐在他可能回鍋下陷入停頓。

ＩＰＥＦ與傳統貿易協議不同，並未包括降低或削減關稅的條款規定。更廣泛的市場准入，被視為傳統貿易協議的最大好處，但美方談判ＩＰＥＦ時並未納入這類條款，以減輕對美國產業帶來的衝擊。如今ＩＰＥＦ其餘十三國愈來愈擔憂一旦川普十一月當選，ＩＰＥＦ進一步擴大的目標將會停滯。

儘管這項供應鏈協議規定其生效後三年內不得退出，但日本國際貿易投資所研究員高橋俊樹認為，捲土重來的「川普政府」屆時恐以杯葛相關會議方式實質退出。