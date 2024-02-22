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印尼效法澳加 立法要求Google和Meta為新聞付費

中央社／ 雅加達22日專電

印尼總統佐科威（Joko Widodo）日前簽署總統令，要求Google、Meta及X平台等科技巨擘，須付費給為他們提供新聞內容的媒體機構，以確保媒體產業及科技平台有公平的競爭環境。

印尼「羅盤報」（Kompas）今天報導，這些科技平台包括Meta旗下的臉書和Alphabet旗下的Google等。佐科威20日在國家新聞日的活動上說：「該法規的精神是要確保媒體機構和科技平台間公平合作，同時也為它們提供更清楚的合作框架。」

佐科威表示，由於媒體和科技平台間存在不同意見，因此3年前提出這項法規時，起草過程非常漫長。

據印尼政府網站內容，這項法規建議科技平台和媒體公司間可以採取支付或是共享新聞用戶資料的形式合作。另外，官方也將成立一個委員會，負責監督科技平台和新聞機構之間的合作關係。

佐科威表示，這項法規預計在2月20日發布6個月後生效，並強調這項法規不會損害內容創作者的權益，因為它僅適用於科技平台。

Google發言人針對這項法規表示，將研究這一項新規定，並向「雅加達郵報」（Jakarta Post）表示，「Google已與印尼的新聞出版商及政府合作，要在印尼建立可持續發展的新聞生態系統」。

Meta東南亞公共政策總監佛蘭克爾（RafaelFrankel）則向「羅盤報」發出聲明表示：「在與制定政策的各方進行多次協商後，我們了解到Meta沒有義務為新聞機構自願發佈到我們平台的新聞內容付費。」

澳洲和加拿大早前已實施類似規定，隨後Google和臉書限制當地用戶在其平台上瀏覽新聞內容。另外，巴西、南非、紐西蘭和美國也在草擬類似法案。

公共政策 印尼 雅加達

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