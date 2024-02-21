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巴基斯坦組聯合內閣 最大黨竟遭排擠

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
巴勒斯坦第二、第三大黨將聯手執政，前總理夏里夫（中）將回鍋再任總理。（Photo from @CMShehbaz via Twitter）
巴勒斯坦第二、第三大黨將聯手執政，前總理夏里夫（中）將回鍋再任總理。（Photo from @CMShehbaz via Twitter）

巴基斯坦第2、第3決議合作，讓最大黨無法執政！巴基斯坦穆斯林聯盟（PMLN）與人民黨（PPP）20日達成協議籌組聯合內閣，外界預期前總理夏里夫將再次執政。本次選舉牽涉巴基斯坦政治紛爭，最大黨是前總理伊姆蘭帶領，但他被夏里夫派指控洩漏國安因此被關。巴國近日政局動盪，周圍國家都相當關注。

舊政黨聯手鬥新大黨

根據《英國廣播公司》報導，PMLN與PPP於20日宣布組成聯合內閣，PPP主席札達羅表示，此聯盟是希望能解決巴基斯坦長期的經濟危機。外界預期PMLN的黨主席、前總理夏里夫將再次執政。兩黨分別在國會有75與54席，雖加總起來不及絕對多數的169席，但加上其他小黨的「信任供給」，有望掌握國會多數席次。

衛報》提到，國會最大黨原為前總理伊姆蘭的「巴基斯坦正義運動」，於今年選舉獲得93席，但伊姆蘭被PMLN與PPP等政黨指控洩漏國家機密，2022年被反對黨透過不信任投票罷免下台，今年法院還宣布伊姆蘭因洩密而被判刑10年，但他堅決否認。

中東南亞局勢動盪

伊姆蘭目前因洩密、叛國等罪名累積被判31年，而他支持塔利班、反對美國的立場，也與親美的夏里夫派長期鬥爭。不過因為他曾擔任巴基斯坦板球國家隊隊長，並入選世界板球名人堂，在民間也累積相當高的人氣。

由於巴基斯坦與印度向來不合，雙方都持有核武，且巴基斯坦近日還被伊朗誤射飛彈攻擊，而中東目前正忙於處理以巴衝突，相關組織包括巴勒斯坦的哈瑪斯、黎巴嫩的真主黨與葉門叛軍都與伊朗有關。國際都相當擔心戰火會從以哈擴大到北非與南亞。

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