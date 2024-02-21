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日企強迫勞動案 首有南韓人獲賠

聯合報／ 國際中心／綜合報導

在一九一○年至一九四五年日本殖民統治朝鮮半島期間，遭日立造船公司強迫勞動的一名李姓韓籍男子，其家族已收到該公司的賠償金，成為首次有日企強迫勞動的韓國受害者在訴訟案中獲得賠償。日本政府表達不滿，稱此舉不當。

路透報導，南韓最高法院維持一系列的判決不變，要求日本公司賠償當時遭其強迫勞動的本國公民，此舉引發日本抗議，涉事的日本企業也拒絕支付賠償金。

不過，李姓男子家族的委任律師李敏廿日說，李氏家族已收到日立造船交給南韓最高法院託管的六千萬韓元（約台幣一百四十一萬元）。這名男子於二○一九年逝世。

李敏形容這筆錢是一項「賠償」，並表示這是首次有日本公司付錢給強迫勞動的受害者。

日立造船在等待判決期間，曾支付一筆錢給南韓最高法院託管。日立造船發言人對此表示，對南韓最高法院將這筆錢交給李氏家族感到「極其遺憾」。

李氏家族為強迫勞動一事向日立造船求償五千萬韓元外加利息，南韓最高法院於去年十二月判決這個家族勝訴。

日本政府堅持，賠償南韓問題已在一九六五年「日韓請求權協定」解決。日內內閣官房長官林芳正對此表示：「讓日企承擔不當的不利，極為遺憾」。

共同社報導，在這些訴訟中，只有日立造船交付託管金，同樣的事情不會波及其他日企。

日本 日立 造船

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