快訊

台北101傳出人才跳槽危機 內部員工爆：泛政治化是導火線

獨／陸快艇翻覆意外…家屬今抵金門引魂 2天1夜行程曝光

空姐自曝搭機絕不用廁所衛生紙 要有乾淨舒適的飛行注意3件事

巴西召回駐以色列大使！以巴互槓延燒 魯拉遭內唐亞胡列「不受歡迎」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
巴西總統魯拉和以色列總理內唐亞胡近日為以軍屠殺加薩說隔空交火，對此以色列外交部將魯拉列為「不受歡迎人物」，巴西則在19日大動作召回駐以色列大使。美聯社
巴西總統魯拉和以色列總理內唐亞胡近日為以軍屠殺加薩說隔空交火，對此以色列外交部將魯拉列為「不受歡迎人物」，巴西則在19日大動作召回駐以色列大使。美聯社

紐約時報報導，巴西總統魯拉以色列總理內唐亞胡近日為以軍屠殺加薩說隔空交火，對此以色列外交部將魯拉列為「不受歡迎人物」，巴西則在19日大動作召回駐以色列大使，「以巴互槓」越演越烈。

魯拉日前出席在衣索比亞舉行的非洲聯盟（African Union）峰會譴責以色列對加薩的軍事行動無異於納粹大屠殺，「加薩巴勒斯坦人民的遭遇史無前例。事實上，歷史曾經發生過，那是當希特勒決定殘殺猶太人時」。

以色列外交部為此召見並譴責巴西駐以大使梅耶（Frederico Meyer），還將魯拉列為「不受歡迎人物」，揚言直到魯拉收回以軍屠殺說為止。

不過巴西也不客氣反擊，該國外交部最新於19日聲明召回大使梅耶「進行商議」，外長維艾拉（Mauro Vieira）稱鑒於以色列官員聲明的「嚴重性」，同樣召見以色列駐巴西大使。

巴西召回大使並不代表兩國外交永久破裂，因為巴西駐以色列大使館仍維持開放，可是事件凸顯以色列和反對以巴衝突的國家之間日益加深的裂痕，尤其是南非和巴西。

以色列 巴西 魯拉

延伸閱讀

以色列宣布巴西總統魯拉 為「不受歡迎的人」

以色列數千人示威 促內唐亞胡提前大選

以色列、巴西隔空交火 魯拉批以軍大屠殺 內唐亞胡反嗆小看種族滅絕

內唐亞胡拒絕提前選舉 以色列人特拉維夫街頭抗議

相關新聞

迄今最具破壞力攻擊！紅海貨輪遇襲船員棄船逃生 美首次發現無人潛艇

英國金融時報報導，美軍中央司令部18日首度證實葉門叛軍青年運動擁有無人潛艇，青年運動隨即在19日彈襲一艘行經紅海貨船造成...

巴黎聖母院尖塔鷹架拆除英姿再現 民眾：歷史重生

聖母院的尖塔重現巴黎天空。繼去年11月尖塔和金雞歸位後，四周的鷹架上週陸續拆除，遊客可清晰看見尖塔聳立，也昭示修復將進入...

巴西召回駐以色列大使！以巴互槓延燒 魯拉遭內唐亞胡列「不受歡迎」

紐約時報報導，巴西總統魯拉和以色列總理內唐亞胡近日為以軍屠殺加薩說隔空交火，對此以色列外交部將魯拉列為「不受歡迎人物」，...

俄飛行員半年前叛逃烏克蘭 傳已遭不明槍手射殺

烏克蘭與西班牙媒體今天報導，一名去年駕駛直升機叛逃到烏克蘭的俄羅斯飛行員上週被發現死在西班牙一棟公寓的地下停車場，渾身多...

俄將扣納瓦尼遺體至少兩週 遭控欲滅謀殺跡證

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的發言人今天表示，俄國調查人員以驗屍為由將扣留納瓦尼的遺體「至少兩...

首爾上千實習住院醫師請辭 癌症手術等被迫延後

韓國實習醫師昨天開始集體請辭，抗議政府醫療政策，據報造成部分醫院取消或延後癌症手術及分娩手術等治療。根據韓媒消息，首爾5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。