巴西召回駐以色列大使！以巴互槓延燒 魯拉遭內唐亞胡列「不受歡迎」

紐約時報報導，巴西總統魯拉和以色列總理內唐亞胡近日為以軍屠殺加薩說隔空交火，對此以色列外交部將魯拉列為「不受歡迎人物」，巴西則在19日大動作召回駐以色列大使，「以巴互槓」越演越烈。

魯拉日前出席在衣索比亞舉行的非洲聯盟（African Union）峰會譴責以色列對加薩的軍事行動無異於納粹大屠殺，「加薩巴勒斯坦人民的遭遇史無前例。事實上，歷史曾經發生過，那是當希特勒決定殘殺猶太人時」。

以色列外交部為此召見並譴責巴西駐以大使梅耶（Frederico Meyer），還將魯拉列為「不受歡迎人物」，揚言直到魯拉收回以軍屠殺說為止。

不過巴西也不客氣反擊，該國外交部最新於19日聲明召回大使梅耶「進行商議」，外長維艾拉（Mauro Vieira）稱鑒於以色列官員聲明的「嚴重性」，同樣召見以色列駐巴西大使。

巴西召回大使並不代表兩國外交永久破裂，因為巴西駐以色列大使館仍維持開放，可是事件凸顯以色列和反對以巴衝突的國家之間日益加深的裂痕，尤其是南非和巴西。