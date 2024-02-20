美5航艦 將齊聚西太平洋

香港南華早報報導，分析師指出，美國五艘航艦今年可能史無前例齊聚西太平洋，占其航艦總數的近一半，針對該地區日益增加的中國及北韓軍事活動，釋出威懾訊號。

報導說，美國共有十一艘現役航艦，目前已有三艘在西太平洋執行任務，還有二艘將在未來抵達，這將是首次五艘美國航艦同時在西太平洋運行。

根據美國海軍研究協會船艦及陸戰隊追蹤網站二月五日觀測，美國太平洋艦隊旗下航艦「林肯號」被發現駛離加州聖地牙哥母港，駛向西太平洋。

此外，美國航艦「華盛頓號」也預計部署在西太平洋，取代「雷根號」。後者將離開日本橫須賀基地，駛往美國華盛頓州普傑海峽海軍造船廠進行維修保養。

除了「雷根號」，美國航艦「卡爾文森號」及「羅斯福號」十二日分別部署在關島及夏威夷，預計將留在西太平洋至到四月及七月。

英國諾丁罕大學馬來西亞分校副教授巴頓表示，這項部署旨在表明華府將重心放在印太地區，即便歐洲及中東目前都有衝突。

巴頓指出：「這部署似乎有幾個急迫的原因，首先顯然是向印太盟邦釋出強烈訊息，保證安全並向對手發出威懾訊號。」

他指出：「這也闡明，儘管美國外交政策目前被俄烏戰爭和加薩戰爭兩場亞洲以外的戰略衝突消耗，印太地區仍居於美國戰略關注首要位置。即使美中關係改善，在該地區遏制中國仍是首要之務。」