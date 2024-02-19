英一貨輪傳在曼德海峽遭擊 另一艘爆炸後棄船
英國註冊的一艘貨輪回報在葉門曼德海峽遇襲。同時，英國英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）說，一艘船在葉門外海爆炸後已棄船。
英國海事安全公司Ambrey周日表示，懸掛貝里斯國旗由黎巴嫩營運的的開艙雜貨輪回報在曼德海峽遭擊。
Ambrey表示，這艘船從阿拉伯聯合大公國的豪爾費坎（Khor Fakkan）啟程前往保加利亞的瓦爾納（Varna），向北航行途中遭擊。
Ambrey 說：「這艘部分載貨的船一度減速從10節減至6節，改變航向並和吉布他海軍聯繫後，恢復之前的航線和速度。」
UKMTO 則接獲回報，葉門穆哈（Al Mukha）以南35海里處發生事故，有一艘船附近發生爆炸造成損壞。UKMTO並未指明船名。
UKMTO 周一早上更新回報時說：「軍方回報船員已棄船」，並說船已下錨，所有船員都安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言