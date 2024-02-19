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英一貨輪傳在曼德海峽遭擊 另一艘爆炸後棄船

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
葉門叛軍「青年運動」（Houthi或譯胡塞）19日播出英國註冊的貨輪遭擊的消息。路透
葉門叛軍「青年運動」（Houthi或譯胡塞）19日播出英國註冊的貨輪遭擊的消息。路透

英國註冊的一艘貨輪回報在葉門曼德海峽遇襲。同時，英國英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）說，一艘船在葉門外海爆炸後已棄船。

英國海事安全公司Ambrey周日表示，懸掛貝里斯國旗由黎巴嫩營運的的開艙雜貨輪回報在曼德海峽遭擊。

Ambrey表示，這艘船從阿拉伯聯合大公國的豪爾費坎（Khor Fakkan）啟程前往保加利亞的瓦爾納（Varna），向北航行途中遭擊。

Ambrey 說：「這艘部分載貨的船一度減速從10節減至6節，改變航向並和吉布他海軍聯繫後，恢復之前的航線和速度。」

UKMTO 則接獲回報，葉門穆哈（Al Mukha）以南35海里處發生事故，有一艘船附近發生爆炸造成損壞。UKMTO並未指明船名。

UKMTO 周一早上更新回報時說：「軍方回報船員已棄船」，並說船已下錨，所有船員都安全。

爆炸 英國 葉門

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