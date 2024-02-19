英一貨輪傳在曼德海峽遭擊 另一艘爆炸後棄船

俄國反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）16日在北極圈內有「極地狼」（Polar Wolf）之稱的監獄中死亡，獄方說他的死因是「猝死症」，但真正的死因不明。納瓦尼2020年差點被毒死後，明知返國一定會入獄，甚至可能難逃一死，仍義無反顧在隔年回國。納瓦尼投入反對運動的最大特點就是不怕關、不怕死，他還把對抗俄羅斯總統普亭當成一件好玩的事。熱愛科幻電影的他，幻想監獄是太空船，普亭則是電影「異形」（Alien）中的惡魔。現在納瓦尼已成為烈士，將對俄國的反對運動有何影響？

2024-02-19 14:00