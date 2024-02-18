放大絕？俄太空核武情報細節曝光 利用核爆產生電磁波癱瘓低軌衛星群

美國有線電視新聞網（CNN）報導，三名熟知美國情報的人士透露更多有關俄羅斯打算在太空部署核武的細節，他們說俄方正在發展「核爆電磁脈衝武器」（nuclear EMP），利用太空核爆產生的巨大能量，摧毀衛星網絡，恐大規模癱瘓商用及政府用衛星，影響世界各國賴以維生的網路通訊。

這些關於俄羅斯太空核武的性質與威脅的細節，遠超過美國政府日前對外揭露的說法。

「核爆電磁脈衝武器」引爆時會產生龐大電磁波，大量帶電粒子洪流可能撕裂太空，擾亂環繞地球運行的低軌衛星群，比如SpaceX的星鏈（Starlink）服務，星鏈在烏克蘭打擊俄軍上有著重要作用。

美國官員及其他消息人士甚至形容，這項太空核武對俄國而言幾乎可以說是「最後一搏的武器」。

美國眾議院情報委員會主席、共和黨眾議員特納（Michael R. Turner）14日揭露華府獲報俄國在太空核武器上取得進展卻未詳加說明引發軒然大波。

儘管總統拜登16日公開證實消息屬實，並表示「俄國太空核武現在並不會對美國或者世界上任何地方的人造成威脅」，「任何他們〔俄國〕正在做或將來會做的，與太空或破壞衛星有關的事，都只是潛在可能」、「一切都還沒成真」。

拜登底下官員也以高度機密拒絕說明更多細節，僅強調俄國的太空核武還在研發階段，尚未正式進入太空軌道。

不過官員也說，一旦部署太空核武，恐將走上核武史上的不歸路，可能對所有人的日常生活造成難以預料的極端破壞。

美國國防部和情報機構已經追蹤俄國在反衛星武器發展很多年，包括電磁脈衝武器，直到近月來，美方才獲得可靠情報指出俄國在反衛星核武上有所進展。