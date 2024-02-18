王毅稱俄烏和談「條件不成熟」台海問題是內政 不能和紅海相提並論

彭博資訊與南華早報報導，中國外交部長王毅16日在慕尼黑安全會議強力捍衛北京和莫斯科的關係，問及台灣海峽航行問題和紅海威脅時，王毅笑稱兩者無法相提並論，說台灣問題是中國內政，警告西方國家不要跨越紅線。

中國外長王毅甫於15日會晤美國國務卿布林肯，就系列區域與全球議題進行實質討論，而會中布林肯也對中國支持俄烏戰爭表達關切。

不過隔日，王毅嚴正發話拒絕遏制俄國入侵行動，稱「正在不遺餘力推動和平與和談」，可是「讓各方回到談判桌上的條件還不成熟」，但王毅並未說明具體原因。

他說：「中國做了很多具有建設性的工作，我們將繼續發揮積極作用」，同時強調中國並不是唯一負責解決危機的國家。

目前烏克蘭積極推動下個月以和平為主題舉辦高級別峰會，商議包括堅守聯合國的領土完整和主權原則、俄國軍隊撤出烏克蘭以及糧食及能源安全。

而鑑於北京和莫斯科的關係匪淺，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）也正在尋求與王毅在慕尼黑安全會議場邊會晤，希望說服中國派代表出席峰會，可是知情人士透露，由於缺乏國際社會領袖承諾，會議可能推遲到4月或5月。

而面對外界批評北京與莫斯科關係密切，王毅則表示兩國關係的基礎是「不結盟、不對抗、不針對任何第三方」。

另外，有鑑於目前在爭議海域、台灣海峽及紅海存在航行威脅且「遭遇風險」，慕尼黑安全會議主席霍伊斯根（Christoph Heusgen）問及中國是否會接受「南海行為準則」，對此王毅笑了，並回答「台灣問題無法和紅海威脅相提並論」。

他說：「台灣問題是中國內政……台灣是中國的一部分。台灣從來不是一個國家。」