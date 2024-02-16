日本九州鹿兒島「櫻島火山」爆發！火山灰直衝5000公尺
日本鹿兒島縣鹿兒島市的櫻島火山14日下午噴發，南岳山頂的火山口噴煙高度達5000公尺，氣象廳已向熊本、宮崎以及鹿兒島各縣部分地區發布降灰預報，所幸未造成人員傷亡或建築損毀。
共同社、NHK等報導，櫻島火山當地時間14日下午6時33分發生噴發，南岳山頂的火山口噴煙高達5000公尺，濃濃黑煙先是不斷往天際直竄，接著大量紅色岩漿瞬間從火山口向上噴發，過程中還冒出好幾道劇烈的「火山閃電」。
2024年截至目前，櫻島火山已發生4次噴火、2次噴發，而噴煙超過5000公尺的規模，則是2020年8月以來首次。此外，也有較大的火山碎石，被噴上1000至1300公尺高空，威力相當驚人。
日本氣象台已經發布三級噴火警戒，要求鄰近區域的人們遠離櫻島火山，同時避免外出或開車，以免遭到大量火山灰影響而發生危險。另外也警告垂水市、霧島市、曾於市、姶良市、伊佐市、薩摩川内市、薩摩町、湧水町以及宮崎縣、熊本縣部分地區，可能遭到火山灰影響，呼籲民眾小心安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言