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日本九州鹿兒島「櫻島火山」爆發！火山灰直衝5000公尺

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
日本鹿兒島縣鹿兒島市的櫻島火山14日下午噴發，南岳山頂的火山口噴煙高度達5000公尺。取自YouTube影片
日本鹿兒島縣鹿兒島市的櫻島火山14日下午噴發，南岳山頂的火山口噴煙高度達5000公尺。取自YouTube影片

日本鹿兒島縣鹿兒島市的櫻島火山14日下午噴發，南岳山頂的火山口噴煙高度達5000公尺，氣象廳已向熊本、宮崎以及鹿兒島各縣部分地區發布降灰預報，所幸未造成人員傷亡或建築損毀。

共同社、NHK等報導，櫻島火山當地時間14日下午6時33分發生噴發，南岳山頂的火山口噴煙高達5000公尺，濃濃黑煙先是不斷往天際直竄，接著大量紅色岩漿瞬間從火山口向上噴發，過程中還冒出好幾道劇烈的「火山閃電」。

2024年截至目前，櫻島火山已發生4次噴火、2次噴發，而噴煙超過5000公尺的規模，則是2020年8月以來首次。此外，也有較大的火山碎石，被噴上1000至1300公尺高空，威力相當驚人。

日本氣象台已經發布三級噴火警戒，要求鄰近區域的人們遠離櫻島火山，同時避免外出或開車，以免遭到大量火山灰影響而發生危險。另外也警告垂水市、霧島市、曾於市、姶良市、伊佐市、薩摩川内市、薩摩町、湧水町以及宮崎縣、熊本縣部分地區，可能遭到火山灰影響，呼籲民眾小心安全。

日本 熊本

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