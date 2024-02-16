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2023經濟學人資訊社統計 台民主指數亞洲居首

聯合報／ 國際中心／綜合報導
經濟學人資訊社發布2023民主指數，在全球167個國家地區中，台灣排名第10，居亞洲之冠。台灣也符合EIU定義的「完全民主」。圖／歐新社
經濟學人資訊社發布2023民主指數，在全球167個國家地區中，台灣排名第10，居亞洲之冠。台灣也符合EIU定義的「完全民主」。圖／歐新社

經濟學人資訊社（ＥＩＵ）十五日發布二○二三民主指數，在全球一六七個國家地區之中，台灣排名第十，位居亞洲之冠，同時台灣也符合ＥＩＵ定義下的「完全民主」。

台灣此次總得分八點九二，較上年度八點九九微幅下滑。台灣曾在二○二一年度ＥＩＵ民主指數排名第八，同樣是亞洲之冠。

中央社報導，二○二三民主指數前十名國家依序是挪威紐西蘭、冰島、瑞典、芬蘭、丹麥、愛爾蘭、瑞士、荷蘭、台灣。挪威連續第十四年位居榜首。

中國則與烏茲別克並列第一四八名，總得分為二點一二。

全球民主呈倒退趨勢。ＥＩＵ自二○○六年起，每年發布民主指數，以十分為滿分。二○二三年度民主指數全球平均得分為五點二三，是歷年最低。這樣的下滑趨勢自二○一六年開始，並在新冠疫情期間各地限縮公民自由，以及一系列戰爭和衝突而進一步惡化。

ＥＩＵ將全球一六七個國家地區按照得分區分為「完全民主」、「部分民主」、「混合政權」及「威權政權」四大類。根據二○二三民主指數，全球有不到百分之八人口生活在「完全民主」，而生活在「威權政權」之下的人，高達全球人口百分之卅九點四，比二○二二民主指數顯示百分之卅六點九要多。

全球廿四個「完全民主」有十五個位於西歐，加拿大是北美唯一「完全民主」，美國自二○一六年起被歸類為「部分民主」。在「亞洲及澳洲、紐西蘭和部分鄰近太平洋島嶼」地區，總計有五個「完全民主」，包括澳洲、紐西蘭、日本、南韓、台灣。

挪威 澳洲 紐西蘭

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