快訊

北返車潮湧現！國道多路段時速不到40公里 國5已紫爆

疑精神不濟！ 小貨車突撞路邊油罐車車頭幾乎全毀

「寧可切斷幾根手指」！緬甸徵兵引反彈 年輕人寧願自殘或加入反抗軍

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
緬甸軍政府10日宣布全面徵兵，此舉在社群平台掀起反彈聲浪，專家分析恐怕促成新一波反抗勢力，同時給反抗軍機會進行滲透。圖為2023年紀念緬甸建軍78週年的閱兵遊行。圖／美聯社資料照片
緬甸軍政府10日宣布全面徵兵，此舉在社群平台掀起反彈聲浪，專家分析恐怕促成新一波反抗勢力，同時給反抗軍機會進行滲透。圖為2023年紀念緬甸建軍78週年的閱兵遊行。圖／美聯社資料照片

日經亞洲報導，緬甸軍政府近月在和反抗軍的對戰中節節敗退，逃兵人數更不斷增加，對此緬甸軍政府10日宣布全面徵兵，此舉在社群平台掀起反彈聲浪，專家分析恐怕促成新一波反抗勢力，同時給反抗軍機會進行滲透。

緬甸軍政府於2021年2月1日發動政變並監禁民選的領導人，自稱「國家領導委員會」（State Administration Council），10日公告即日起實施《人民兵役法》（People's Military Service Law），所有18歲至35歲男性及18歲至27歲女性，至少須服役2年，而且緊急狀態期間的兵役可延長至5年，至於醫藥和技術領域專才，最少須服役3年，拒絕兵役恐面臨最高5年刑期。

緬甸軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）13日向英國廣播公司（BBC）透露，計畫在4月啟動徵兵，預計首批徵召5,000人，「除了士兵以外還急需電腦工程師、經濟學專家、記者」。

前荷蘭駐緬甸大使、現為獨立外交分析專家的阿蘇姆（Laetitia van den Assum）指出，全面實施徵兵只有可能「增加反抗軍招募勢力，同時給人滲透軍隊的機會，還會導致難民潮」。

日經亞洲訪問超過30名緬甸人、分析近100則貼文對於全面徵兵的看法，絕大多數均抱持負面態度，許多人考慮逃到國外或加入反抗軍，甚至去當和尚，而非服從兵役。

甚至若干人考慮透過自我傷害取得免役，還有不少單身女性打算盡快結婚，藉由已婚身份除役。一名魚販說，「我寧可切斷幾根手指，也不要去當兵」。

僅10%受訪者表示可能服從兵役，可是全部表現出憤怒或恐懼。

批評人士談到，全面徵兵大致上凸顯出軍政府「日益增加的絕望」，尤其去年10月遭到反抗軍的1027行動大舉攻擊。

獨立政治分析者羅維（Adrian Rovel）直言徵兵也不大可能扭轉劣勢，「軍政府需要更堅強且積極的戰鬥部隊，而不是僅僅接受幾周訓練便被趕鴨子上架的士兵，在沒有適當支援的情況下淪為炮灰。」

兵役 緬甸

延伸閱讀

與亞塞拜然再爆衝突 亞美尼亞4士兵邊界遇害

台南偵查佐勤餘排解糾紛挨告恐嚇 南警：已依法受理

不出國就買得起房？他怨年輕人「太享受」 一票人反彈：連頭期款都不夠

【Daily Podcast】英國國王查爾斯三世罹癌／澳洲籍華裔作家楊恆均案／美國眾議院通過減稅法案低收入家庭兒童受惠／緬甸100名邊境防衛隊成員逃往孟加拉

相關新聞

「寧可切斷幾根手指」！緬甸徵兵引反彈 年輕人寧願自殘或加入反抗軍

日經亞洲報導，緬甸軍政府近月在和反抗軍的對戰中節節敗退，逃兵人數更不斷增加，對此緬甸軍政府10日宣布全面徵兵，此舉在社群...

為奧運撤塞納河畔書攤惹議 馬克宏拍板留原地

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）辦公室今天表示，馬克宏介入為了巴黎奧運拆遷塞納河畔書攤的糾紛，裁定他們應...

英智庫：中國正在修法 為印太地區的「持久戰」做準備

日經亞洲報導，英國智庫國際戰略研究所（IISS）指出，中國從俄羅斯入侵烏克蘭的經驗汲取教訓，開始為印太地區的「持久戰」做...

中國移民洪流 單日捕269人 4個月半已有2萬人被拘

福新新聞網(Fox News)報導，聖地牙哥邊界巡邏隊(CBP)面臨難以抵抗的中國移民洪流，本周單日逮捕的中國無證客為2...

傳俄發射鋯石飛彈攻基輔 愛國者飛彈都抵禦不了

基輔一家研究機構的負責人12日說，初步分析推斷，俄羅斯上周以極音速鋯石飛彈攻打基輔，這是在打了近兩年的俄烏戰爭中首度使用...

印尼14日大選 攸關對中政策投票…現任防長與總統之子領先

全球第三大民主國家印尼14日舉行總統大選，2.05億名合格選民將選出下屆正副總統及國會議員，這將是世界上最大規模的單日選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。