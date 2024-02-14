英智庫：中國正在修法 為印太地區的「持久戰」做準備

日經亞洲報導，英國智庫國際戰略研究所（IISS）指出，中國從俄羅斯入侵烏克蘭的經驗汲取教訓，開始為印太地區的「持久戰」做準備，正在修訂有助於整合軍事和民間動員的法律。

IISS中國安全與國防政策高級研究員溫玫雅（Meia Nouwens）指出，中國最近放寬後備軍人和退伍軍人返回原部隊的規定，並允許軍方使用民用基礎設施和燃料庫存，顯示北京正在思考如何應對印太地區的衝突。

溫玫雅在IISS發表2024年度「軍事平衡」（Military Balance）報告之際接受日經訪問指出，這些變化顯示，北京認為印太地區的衝突可能不是在發動突襲之後「快速致勝的短暫衝突，而是實際上承認衝突可能持久，是一場消耗戰」。

她指出，北京正在研究俄羅斯應對烏克蘭戰爭的行動，莫斯科曾以為能在數日內征服烏克蘭，但戰事持續了近兩年。

隨著加薩的以哈戰爭可能擴大、尼日和加彭的政變、亞塞拜然重新奪回納戈爾諾-卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh），以及中國對台灣和南海咄咄逼人，IISS在其「軍事平衡」報告中警告，全球將進入一個「不安全時代」（era of insecurity）。

報告預估今年的全球國防開支將超過去年創下的2.2兆美元紀錄。中國2023年國防開支按當地貨幣計算成長5.4％，達到1.55兆人民幣（2195億美元），是連續第29年成長。

北京的武斷行動正促使東亞地區的國防預算大幅增加。台灣的支出在2023年成長24.2％，日本已啟動多年擴增計畫，2023年國防預算成長10.5％。

報告指出，「目前的軍事和安全形勢預示一個更危險的10年」。報告主編沃爾（Robert Wall）表示，帶動現代化軍力設計的不再是俄羅斯，而是中國。

沃爾指出，雖然莫斯科「說了很多」，但在戰場上沒有太多可以表現。相較之下，中國人正在開發新武器，而且是先進的武器，他們對設計方法有興趣，並開始產出。他特別提到高速武器，例如高超音速滑翔載具（HGV）。

沃爾說，美國不太關注莫斯科在武器能力方面的發展，但非常關注北京正在做什麼。

報告還發現，俄羅斯國家預算的30％以上用於軍事。自兩年前開始入侵烏克蘭以來，俄羅斯已損失大約3000輛主戰戰車，相當於其現役的庫存。但IISS估計，以其庫存的規模，即使不考慮其製造新武器的能力，莫斯科也許可以再承受大約三年的重大損耗，從庫存中補充性能較差的戰車。