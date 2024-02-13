印尼總統大選三腳督！現任防長支持率領先 這族群將成關鍵

擁有世界上最大穆斯林社群的國家印尼，將於2月14日舉行選舉 ，國內外選民不僅將投票選舉新任總統和副總統，還將選舉議會成員和地方立法機構成員。由於印尼現任總統佐科威（Joko Widodo）已任滿兩屆任期無法再連任，三名候選人中不論誰當選，都將為印尼政府帶來新氣象。

三強鼎立？

本屆印尼大選，共有三組候選人爭奪總統位置：包含前雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan） 、佐科威所屬政黨支持的甘查爾（Ganjar Pranowo），以及現任國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）。

其中，普拉伯沃已經第三度角逐印尼總統大位，但在2014年和2019年的選舉中，都敗給佐科威。此次在佐科威已經無法競選連任的情況下，普拉伯沃拉攏了極受歡迎的佐科威長子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka），作為他的副總統競選搭檔。

36歲的吉伯朗，年齡正好是普拉伯沃一半，目前擔任印尼的梭羅市長。許多分析家認為，吉伯朗的參選是為了爭取更多年輕一代的選票。

普拉伯沃出身於菁英政治家庭。他曾是印尼軍事獨裁領袖蘇哈托的女婿。蘇哈托在統治30多年後，於1998年被印尼民眾趕下台。

甘查爾為中爪哇省前省長。他的總統競選得到了執政的印尼鬥爭民主黨（PDI-P）的支持。甘查爾的搭檔則內閣部長馬福德。而甘查爾也效法佐科威的政治風格，試圖贏得草根支持者的同情。

第三位總統候選人是印尼首都雅加達前省長阿尼斯。他的競選夥伴是伊斯蘭民族覺醒黨（PKB）領導人伊斯坎達爾（Muhaimin Iskandar），該黨是該國最強大的伊斯蘭政黨之一。

2017年，阿尼斯競選雅加達省長，對手是爭取連任的華裔候選人鍾萬學（Basuki Tjahaja Purnama）。阿尼斯贏得了選舉，而他的競爭對手鍾萬學，則因在一次競選期間褻瀆《古蘭經》被判處兩年監禁。

現任防長與總統之子領先

根據印尼根據獨立研究機構Litbang Kompas 的最新調查，普拉伯沃相對於其他兩位候選人享有相當大的領先優勢，支持率達39％，甘查爾的支持率為18%，阿尼斯的支持率約為16%。

這次的印尼選舉將是一項艱鉅的任務。印尼全國2.7億人口中，有超過2.04億人將在1萬7000多個島嶼上登記投票。此外，選民還分佈在三個時區，從東部的巴布亞到西部5000多公裡外的蘇門答臘島。

根據印尼選舉規則，總統候選人需要獲得總票數的50％以及各省至少20%的選票才能贏得選舉。若首輪沒有任何一組候選人獲得過半選票，那麼得票高的前兩名候選人將於今年6月進行第二輪投票。

本次印尼選舉的初步結果，最快在2月14日晚間就能揭曉，但官方結果可能需要長達35天的時間才會正式公佈。新總統將於10月宣誓就職。

爭取年輕選民

印尼選舉委員會的數據顯示，本屆印尼大選的登記選民中，年輕人佔了大多數，其中約52%的選民年齡介於17歲至40歲之間，因此鞏固年輕選票也成為這場選舉的勝負關鍵。

根據統計，印尼為短影音平台TikTok的第二大用戶市場，僅次於美國，用戶數超過1.25億。三組候選人也不約而同地選擇將此平台用來與年輕選民溝通的管道。

過去給外界強硬形象的普拉伯沃，在平台上以搞怪又略顯尷尬地跳舞影片吸粉無數，影片上傳後獲得數百萬次瀏覽，還引發一波模仿效應。

甘查爾和阿尼斯的陣營則是直播中即時回答問題、分享與選民真誠相遇的影片。阿尼斯也抓住時下年輕人喜好，在平台上分享貓與韓國流行音樂（K-Pop）文化有關的主題吸眾。

當甘查爾電視辯論中面臨競爭對手的尖刻諷刺後，還有女性支持者們在TikTok上分享自己為甘查爾哭泣的影片。

根據印尼民調機構 Indikator Politik Indonesia 一月份的調查，在競選期間，TikTok成為印尼人第二大使用的政治資訊來源，僅次於電視。

曾與TikTok 合作研究在線信任相關問題的研究員瓦希德（Anita Wahid）表示：「TikTok是對『首投族』最具吸引力的應用程序，因此作為競選和傳播選舉相關信息的平台，它確實具有很大的影響力」。

值得注意的是，本屆大選的三組候選人在各項政見上幾乎沒有太過明顯的差異。現任總統佐科威究竟支持誰？也成為各方關注的焦點。

儘管佐科威並未明確表態支持任何一組候選人，但他日前與昔日競爭對手普拉伯沃一同公開露面，也被視為是展現支持態度，再加上其長子吉伯朗在未滿40歲的情況下，獲得憲法法院「開先例」准許參選，引發不小質疑聲浪。

本週一（1月12日），數百名印尼學生和活動人士舉行示威活動，抗議佐科威濫用權力、干擾民調，試圖在本週的選舉中讓選民支持普拉伯沃。

總統辦公室則否認佐科威干預選舉的說法。

據悉，印尼警方將部署約2.5萬名防暴人員，確保選舉期間的安全。

（綜合報導）

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