美空軍組改 優化因應中方軍力發展

美國網路媒體The Drive軍武新聞部落格「戰區」（The War Zone）報導，為抗衡愈來愈大的外部威脅，尤其是來自中國大陸，美國空軍十二日將公布名為「為大國競爭重新優化」倡議的細節，對其近數十載以來的運作和組織方式帶來重大變革。督導採購、技術及後勤的美國空軍助理部長韓特表示，詳細內容將涉及從如何組織其作戰部隊到採購新武器系統等各層面。

「戰區」引述一位美國空軍官員報導，空軍部長肯達爾和其他高層十二日將在美國丹佛召開的美國空軍與太空軍戰爭座談會，揭櫫前述倡議細部項目。

韓特日前在華府智庫大西洋理事會活動說，「我們不僅正致力採購及武獲社群內的組織縱向和橫向整合能力，還有遠比本部（即五角大廈）軍事作戰社群目前更高度的整合能力」。

大國競爭優化 檢討架構型態

韓特說，為大國競爭的優化，除了研究現代化與採購武獲計畫，還要考慮美國國防部下轄的整個空軍部，自忖本部現行結構是否符合「我們的目的及被交付的任務」，或受昔日戰略遺緒所累，依舊處於不合時宜的架構及型態。

韓特表明，近廿多年來，美國在和手中武器有限的敵人進行反叛亂作戰（例如對阿富汗神學士）時，曾奏效的方法在對抗中國或俄羅斯時將不管用。韓特提到，為（在抗中俄上）獲致成功，「我們能運用過去廿幾年來挹注的巨額投資，從事極為高度精準有效又具高度影響與有效之事，就像在世界各地發動空襲」，但其實規模並不大。他強調，美國空軍在戰略競爭上考量的是做相同事情的必要性，惟「速度及規模和我們過去不可同日而語」。

檢視戰備狀態 精簡官僚機構

美國政治新聞網站Politico此前引述六位知情人士報導，美國空軍正就一項徹底翻轉結構的調整進行最後修飾。這是五角大廈推動因應中國軍力發展的一環，旨在精簡空軍龐大的官僚機構。肯達爾去年九月就曾公開提到這項重組計畫，藉由全面檢視空軍戰備狀態，使空軍部隊重新優化。

美國空軍現行的上層運作結構，是九個由三至四星將領領導的一級司令部（ＭＡＪＣＯＭ），其任務依職能或地區組織。諸如空中機動司令部負責空運與燃料補給等作業；太平洋空軍則為美國印太司令部提供戰力。

前述知情人士指稱，此次變革在於使美國空軍的龐雜官僚體系「瘦身」與作業程序流暢化，以免落後共軍的建軍進程。其中包含重整空軍計畫、預算及新飛機設計等項目，亦可能展開無人機和戰鬥機新方案。

航空聯隊編組 有助作戰協調

其他重大變革還可能涉及目前空軍的航空聯隊組成，現行是按戰機與轟炸機等不同機型編組，新計畫則可能改為一個航空聯隊就一應俱全，從轟炸機、加油機到戰機，在單一指揮架構下接受指令。僅單一聯隊即可執行包括轟炸、空戰及空中加油在內的廣泛任務，有助作戰協調。