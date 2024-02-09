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兩韓惡化 尹錫悅：南韓能迅速研發核武

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
南韓總統尹錫悅。美聯社
南韓總統尹錫悅。美聯社

南韓總統尹錫悅在七日播出的韓國放送公社（ＫＢＳ）專訪指稱，南韓雖有能力迅速研發核武，但這會破壞該國仰賴貿易的經濟體系，將面臨各種經濟制裁，就像現在的北韓

尹錫悅說，若南韓發展核武，經濟將遭嚴重打擊，而且核武計畫將違反該國對禁止核子擴散條約的承諾。他還說，金正恩政府是不合理又非理性的勢力，在準備因應其安全威脅或挑釁時，要為基於理性判斷的行動做好準備，還要為基於非理性結論的行動做好準備。

前年就任的尹錫悅曾明言，若北韓核武威脅升級，南韓將考慮自行擁核，或請美國在南韓重新部署核武。

另一方面，北韓最高人民會議常委會七日在平壤召開全會，無異議通過廢除北韓的北韓經濟合作法、（江原道）金剛山國際旅遊特區法及其施行規定，以及北韓經濟合作有關協議書。該會議一月才廢除祖國和平統一委員會和金剛山國際旅遊局。路透八日報導認為，這顯示兩韓關係持續惡化。

路透引述一位南韓統一部官員報導，平壤此舉只會使其更孤立，首爾不承認此一片面舉動。南韓現代集團旗下現代峨山公司投資逾七五○○億韓元（約台幣一九三億元）發展金剛山計畫。

北韓 南韓 核武

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