昔瞞病今公開 英王室打破傳統

英國王室五日證實國王查理三世罹患癌症，堪稱極不尋常的舉動，而且上個月，王室同時公布查理和凱特王妃住院治療，顯示王室改變作風，願意和公眾分享成員健康狀況。

美聯社報導，英國王室重要成員的健康問題向來棘手，因為既要保護個人隱私，還得兼顧公眾知的權益，因此上個月，白金漢宮同時公布查理和凱特因病住院治療的聲明，立刻登上媒體頭版。

回溯歷史，英國君主通常會隱瞞生病消息，避免削弱權威，即使改為君主立憲制，仍維持對君主健康保密的習慣。以一九五二年二月去世、享年五十六歲的國王喬治六世為例，他過世後英國民眾才知道國王罹患肺癌，公布的死訊僅表明國王「在睡夢中安詳去世」。部分史學家研究後聲稱，喬治六世本人生前，也沒有被告知罹患末期肺癌。

女王伊麗莎白二世在位七十年，生前最後數個月淡出公眾事務，引發諸多揣測，但王室鮮少透露細節，外界只知女王「行動不便」。當伊麗莎白二世二○二二年九月以九十六歲高齡去世，死亡證明書記載的死因只簡單寫著「老邁」。

這次英國王室主動公布查理因攝護腺肥大住院治療，隨後發現罹癌，雖然罹患何種癌症等細節仍未宣布，但已和過去幾個世紀完全保密的作風大相逕庭，顯示王室對於成員個人健康問題，願意採取更開放的態度。

王室歷史學者兼作家歐文斯表示：「此一舉動證明查理深知公關之道，他希望透過開放且坦誠的方式，把事情給攤在陽光底下。」

查理先前將攝護腺肥大等健康問題公諸於世，提高民眾對這種疾病的認識，有助於鼓勵男性接受檢查，英國攝護腺癌協會的史密斯表示：「我們接獲很多關心家人健康的民眾來電，他們詢問攝護腺疾病的相關問題」。

英國防癌組織成員普萊斯也說，國王主動宣布正在對抗癌症，也能提醒民眾注意，畢竟半數英國人可能在生命中的某個時刻罹患癌症。