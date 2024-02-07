英王查理罹癌 公開活動全喊卡

英國白金漢宮五日宣布，國王查理三世被診斷罹患癌症，已展開治療，將延後所有公開活動，不過王室未具體說明查理罹患何種癌症。

美聯社報導，白金漢宮五日發表聲明：「國王陛下今天起正式展開治療，在此期間依循醫師建議延後公開活動，但國王陛下仍照常處理國事和官方文書。」

白金漢宮指出，七十五歲的查理對於後續治療「相當樂觀」，並期待盡快痊癒以全面履行王室職務。

登基不到十八個月的查理上個月住院接受攝護腺肥大手術，白金漢宮表示，查理住院期間發現異狀，「醫師注意到另一個病灶，經過檢驗後證實罹患癌症」。

英國王室消息人士透露，查理並非罹患攝護腺癌，白金漢宮也強調：「國王選擇分享其罹癌消息，一來是為了防止外界揣測，二來藉此幫助大眾理解全球各地的罹癌患者」。

王室宣布消息前，查理已將病況親自告知兒子威廉王子和哈利王子，以及姊姊安妮公主、弟弟安德魯王子和愛德華王子等近親。

「時人雜誌」報導，查理接受治療期間，四十一歲的威廉王子除了每天行程，也可能會代替父親承擔一些職務，定居美國加州的哈利王子六日也回到英國探望父親。然而，目前沒有從王室成員中指派國務顧問代替查理處理公務的計畫。

英國首相蘇納克得知國王罹癌消息後表示：「祝福國王陛下早日康復，我深信他會很快完全恢復體力，我知道英國舉國上下都會祝福他平安順利。」

蘇納克說：「幸好疾病及早發現，現在大家將持續祝福他接受所需治療，並且完全康復。我想這是我們所有人都希望及祈禱的。」蘇納克還說，查理確診罹癌後，他與對方保持固定聯絡，兩人的溝通將維持如常。

美國總統拜登五日在拉斯維加斯向記者表示已得知消息，希望和查理聊聊，拜登說，「我很擔心他」。隨後在社群平台Ｘ發文，為查理加油打氣：「治療癌症和對抗病魔需要希望和絕對的勇氣，吉兒與我將和英國人民一起為國王陛下禱告，希望他盡快痊癒。」