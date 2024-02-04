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軍方還能掌權多久？緬甸軍事政變三周年 帶來何種變化

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自2021年2月1日緬甸將軍敏昂萊及其軍事力量推翻民選政府以來，該國陷入混亂。儘管上台三年，但緬甸軍方仍無法控制全國的局勢。圖為緬甸內比都，儀仗隊成員在紀念緬甸獨立76週年的儀式上行進。美聯社
自2021年2月1日緬甸將軍敏昂萊及其軍事力量推翻民選政府以來，該國陷入混亂。儘管上台三年，但緬甸軍方仍無法控制全國的局勢。圖為緬甸內比都，儀仗隊成員在紀念緬甸獨立76週年的儀式上行進。美聯社

自2021年2月1日緬甸將軍敏昂萊及其軍事力量推翻民選政府以來，該國陷入混亂。

軍政變引發各種武裝力量的衝突。如今，軍政變三周年之際，軍方延長三年前宣布的緊急狀態六個月。

儘管上台三年，但緬甸軍方仍無法控制全國的局勢。

軍事政變帶來何種變化？

人權組織數字，超過4400人已在軍政變後被打死，超過25000人被逮捕。

該國經濟也因此急劇下滑，據世界銀行的一份報告，如今比2019年低10%。

緬甸政治分析人士昂圖寧（Aung Thu Nyein）表示，儘管城市地區看來在一定程度上恢復正常秩序，但其餘地區仍在混亂中。

「在鄉村地區形勢很糟糕，供電都有問題，農業生產也下降」，他向德國之聲表示。「由於局勢不穩，難以預計接下來的情況，許多商家也停止了經營活動」。

聯合國表示，自軍政變以來，緬甸流離失所的人已超過200萬。聯合國秘書長古特雷斯呼籲緬甸停止暴力，重新實行民主。

聯合國人權事務高級專員蒂爾克表示，緬甸民眾已經承受痛苦太久了。

和平解決可能嗎？

緬甸政治分析人士塞拉特（Sai latt）表示，沒有足夠的政治或外交努力來阻止戰爭。東南亞國家聯盟（ASEAN）的外交努力沒有取得效果。儘管十個成員國同意一份五點和平計劃，緬甸也簽署了，但卻沒有落實。

塞拉特向德國之聲表示，敏昂萊並無政治解決當前局勢的意願。「他要求各政黨成立武裝組織來維護地方治安，而不是一同尋求政治解決方案」。

塞拉特還表示，只要軍政府還未下台，反抗武裝就不會停止戰鬥，所以，衝突在2024年還將繼續持續。

軍政府時常采取殺傷性的空襲以及焦土戰略打擊反抗武裝。

反叛武裝攻城略地

近來數月，形勢有轉折。

緬甸反抗力量取得顯著進展，在該國北部撣邦攻城略地。代號1027行動的攻勢持續了三個月，奪下了數十座城鎮以及數百個軍方基地的控制權。

緬甸安全專家戴維斯（Anthony Davis）表示，撣邦的攻勢對軍政府造成重大打擊。「軍方既沒有人力資源，也沒有組織能力，來打擊各地的攻勢」。

少數民族武裝聯盟攻佔了撣邦果敢地區首府老街（Laukkai）。該地區位於緬甸與中國邊界。

這引發了中國的關注，因貿易可能受到影響，還可能湧入難民。北京再次嘗試調停，過去的兩次均以失敗告終。

推遲的選舉

中國外交部表示，反叛武裝聯盟與軍方代表在北京談判後，同意立即停火。

然而，僅僅過了數日，便傳出軍方向反叛武裝開火的消息，而少數民族武裝則予以反擊。

戴維斯表示，撣邦的停火已在多處被雙方破壞。如果反叛武裝聯盟認為重返攻勢對己方有利，那麼停火協議不會有什麼作用。

攻勢也蔓延到該國其他地區，少數民族武裝若開軍在該國北部的若開邦已控制了幾乎全部地區。

戴維斯表示，接下來數月，若開軍與軍政府在若開邦還將繼續展開控制權的爭奪戰。

昂圖寧表示，對軍方來說，失去這些地區的控制權是令人羞辱的。他還表示，軍方內部也有紛爭。「我認為，緬甸會出現一種治國失敗的狀態」。

他表示，敏昂萊的戰略可能是，死守權力，直到明年軍方舉行承諾已久的選舉。

「但我認為，各種危機--政治、軍事和經濟社會危機在加劇。很多人期待變化。軍方商業領域以及其它團體的許多人都在談論領導層的更換」。

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