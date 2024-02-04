不再於酒吧或派對上爭論！英國脫歐四周年 學者和英國公民這樣看

2016年英國舉行歐盟公投後，脫歐是佔據新聞版面的重點話題。自從英國在2020年1月底正式退出歐盟後，英國人似乎一同放下心中的大石：再也不需要和鄰居或友人爭得面紅耳赤，家庭聚會時也不用再和爺爺奶奶拌嘴。

如今當民調機構調查公民最關注哪些問題時，歐盟事務和英國脫歐甚至不再擠入前10名。益普索研究所的最新調查中，經濟和通貨膨脹位居英國民眾關注問題的榜首，僅有5%受訪者認為脫歐是重要議題。

懷念歐盟？感受不到！

「脫歐派」獲得了勝利，但這對所有人來說都不再重要。儘管從長遠來看，脫歐會導致英國國內生產總值下滑4%，儘管絕大多數人現在對脫離歐洲大家庭感到遺憾，但英國沒有任何中堅政治力量將扭轉「脫歐」設定成目標。

那麼英國在脫歐後可以利用其全新的自主性做些什麼呢？倫敦國王學院「變化的歐洲中的英國」（UK in a Changing Europe）項目專家表示：做不了太多。他們使用「分歧追蹤」的方式，觀察英國及歐盟在經濟領域的差異。研究員瓦霍維亞克（Jannike Wachowiak）表示：「約翰遜曾暢談要如何利用新自由，但迄今幾乎沒有實現」。

經濟收益甚微

迄今為止的放鬆管制其實象征意義居多。例如，商家可以販售1品脫葡萄酒。雖然有關單位努力將新法規宣傳為一種進步，畢竟一代名相丘吉爾也曾如此享用他最喜歡的香檳。但經濟效益仍相當不透明。

到目前為止，可以確認的經濟效益有限。與最重要的伙伴之間的貿易出現壁壘；動蕩的不確定性降低了企業投資意願。令許多英國脫歐派選民懊惱的是，如今的移民人數比脫歐之前更高，一年內便超過70萬人，創下歷史新高。

來自亞洲或非洲的護理人員

極為依靠外來專業人才的醫療保健行業更是首當其沖。英國政府不得不在一年內向醫生、護理師和其他醫療保健專業人員發放近10萬份簽證。牛津大學移民觀察研究所的數據顯示，這一數字超越以往任何時候，而絕大多數的專業人才來自非歐盟國家。

倫敦市民雅格（Deirdre Yager）就是四年前舉杯慶祝英國脫歐的其中一人。那一刻她感覺心情激動、振奮人心，「終於自由了！」歐盟最令她感到不滿的是官僚主義，她認為這個機構過於鋪張浪費、缺乏民主，而且與英國的生活現實相去甚遠。光是議會定期搬遷至斯特拉斯堡就很荒謬。

雖然她還沒看到英國脫歐後的明顯優勢，但也沒有感覺到任何不利之處。雅格的兒子因為嚴重殘疾生活在療養院中，丈夫貝利也因患有帕金森氏症需要定期照護。她表示，醫療或護理人力沒有出現問題。護理人員如今不再像過去來自歐盟，如今往往來自非洲或亞洲。一名來自斯裡蘭卡的年輕人經常來照顧巴利。她一點也不後悔選擇脫歐。

精準移民？

經濟學家傑索普（Julian Jessop）認為，新制度是一種進步。如今不像過去那樣無止境地允許歐盟移民進入英國，而是可以將訓練有素的人才引入英國，而這些人力恰恰是英國所缺乏的。

傑索普是少數支持英國脫歐的英國經濟學家之一。在他看來，許多公司過去過於依賴來自歐盟的廉價勞動力，而非投資新技術。他認為這也是導致英國生產力不足的原因。傑索普表示，脫歐讓英國有了更多的回旋餘地，只是現任政府過於謹慎，未曾善用這一點。

他認為，過多地與歐盟保持一致、簡單地採用歐盟規則毫無意義，因為如此一來便無法充分利用機會；英國的目標是與美國等國簽訂新貿易協定，即使這些談判目前可能陷入停滯。傑索普還認為，在金融業和人工智能領域也有很好的機會能擺脫以規則為導向的歐盟，更多地向美國靠攏。

獨立自主的界限

瓦霍維亞克不排除英國未來在人工智能領域取得優勢的可能性。但她也指出，英國在許多重要討論中缺乏一席之地。例如，歐盟和美國定期舉行貿易和技術委員會部長層級會議，討論全球發展問題。

此外還存在所謂的布魯塞爾效應：作為經濟大國，歐盟可以創造事實並制定標准，其他國家也會參照。英國卻無法做到這一點。瓦霍維亞克表示，歐盟是一個不斷發展的動態體系，英國則必須決定是否願意跟隨。

然而，所有這些問題更多地是在專業領域裡被討論，而不是在酒吧或生日派對上。倫敦市民雅格強調，人們不願再就英國脫歐問題爭論不休，因為在英國，粗魯和無禮是容易引來反感的行為。

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