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泰政黨欲改革王室 遭認違法恐遭解散

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
泰國最大反對黨近日因證件遭法院認定違憲，恐面臨被解散的命運。（Photo from สราวุธ วรกาญจน์ FB）
泰國最大反對黨近日因證件遭法院認定違憲，恐面臨被解散的命運。（Photo from สราวุธ วรกาญจน์ FB）

泰國@=最大反對黨「前進行動黨」恐因為槓上王室而消失？前進行動黨近日被泰國憲法法院裁定其「改革王室」的政見有違憲疑慮，若不停止宣傳相關思想，該政黨恐遭解散。前進行動黨的前身「未來前進黨」就曾因類似罪名遭到解散，但如今前進行動黨在國會已有大量席次，若真解散恐引發不小反彈。

藉王室打壓異己

根據《英國廣播公司》與《時代雜誌》報導，前進行動黨近日被泰國憲法法院認定，其主張「改革王室」的罪名恐違憲，但近年來人權團體痛批，「褻瀆王室罪」已經成為泰國政府對反對黨羅織罪名，以剷除異己的藉口。

前進行動黨黨魁、政治素人的皮塔由於在2023年選舉，率領前進行動黨獲得國會多數，被王室與軍方認定為威脅既有勢力存在的隱患，因此在軍方掌握的參議院遲遲不通過皮塔的組閣方案，也讓他最後無法擔任總理，便由其他小黨組成聯合政府。

前進行動黨的前身「未來前進黨」4年前在參與選舉前就曾被要求解散，當時仍未有國會席次。

4年260人遭起訴

前進行動黨除了無法組成政府外，近日也許多成員持續被「褻瀆王室罪」起訴或定罪，而這次法院還指控前進行動黨破壞泰國民主秩序，必須停止用任何平台或形式表達「改革王室」等相關思想，否則就會以違憲為由解散該黨，這更讓前進行動黨更難用修法等方式「改革王室」。

有泰國政論評論員指出，前進行動黨並沒有要廢除王室，它們只是想要「改革」，但王室與軍方、政府連結甚深，即使過去「褻瀆王室罪」已經修過兩次，但仍然是相當重的罪，自2020至今已有260人被此罪起訴，其中又很多是前進行動黨人，或是曾有帶領學生抗議的社運學生。

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泰國 王室

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