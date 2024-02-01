英國嚴管食安 歐盟產品進口先檢查

嚴查歐盟商品成本變高

《CNN》報導，1月31日是英國「脫歐」的四週年，新的海關管制措施生效，英國從歐盟進口的肉類、雞蛋與農產品等，需要有「健康證明」才能進口，繁文縟節恐怕會進一步增加企業成本，導致商品價格上升。

根據英國政府估計，這些檢測措施將造成英國產業約3.3億英鎊的損失，還會進一步推升通貨膨脹的狀況。

英國政府發言人強調，「這些措施將有助於確保英國的安全，同時保護我國的食品與農業部門，免於受到疾病爆發的影響」。

恐傷害產品供應鏈

然而，英國肉類加工協會表示，英國與歐盟的食品安全規則分歧愈來愈大，許多規模較小的歐洲供應商，也會可能到額外的行政成本，而選擇停止將商品輸往向英國。

英國超過30個貿易組織也指出，新的邊境措施將影響「英國關鍵原物料的官應，反而影響到食品產品的供應」。他們指出，英國「健康證明」的規範沒有涵蓋所有的歐盟商品，如添加糖的液態雞蛋將無法進口，如甜點、蛋黃醬或麵包等食品，將面臨沒有足夠的供應源的狀況。

民意：脫歐是個錯誤

《路透社》報導，英國民調機構YouGov 去年民調，由於帶來的經濟益處不多，有57%英國人稱2016年脫離歐洲聯盟（EU）是錯誤決定。企業調查也認為，英國脫歐是企業投資停滯的原因之一。

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