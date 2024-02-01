美中禁毒小組啟動 美官員強調「雙邊關係重要一步」

大陸公安部長、禁毒委員會主任王小洪一月卅日在北京會見「美國禁毒聯合代表團」，標誌雙方禁毒工作組啟動，這是疫情以來雙方罕有的公開合作禁毒舉措，也是對舊金山拜習會宣告禁毒合作的落實，美方的代表團由美國總統副助理珍．達斯卡爾率領，她表示此一工作組是雙邊關係邁進的重要一步。

根據大陸公安部消息，雙方同意落實好「舊金山願景」，務實開展禁毒及執法安全合作；美國駐北京大使館官網則指出，這是今後協調打擊全球製造和販運包括芬太尼在內的非法合成毒品的雙邊努力的「重要機制」。美國代表團成員還包括來自國土安全部、司法部、國務院、財政部和白宮國家毒品控制政策辦公室等部門。

疫情後美國制裁大陸毒品實驗室，北京則因裴洛西訪台而中斷禁毒合作，直到舊金山拜習會才有解禁跡象。

此前美方宣布的代表團訪問時間為一月卅日至卅一日。路透報導，這是二○一九年底以來雙方就芬太尼議題「首次公開展示合作跡象」。

美方特使團長、白宮國土安全事務副顧問達斯卡爾表示，與北京新設的反毒品工作組會談，是「我們關係邁進的重要一步」，但她表示，北京能做更多來協助杜絕已被形容為美國史上最嚴重的毒品危機。

美國一直聲稱，中國是芬太尼前導化學物質的主要來源，出口給墨西哥毒品集團再合成芬太尼。中國否認。

達斯卡爾表示，拜習會後，中國已照會國內公司，警告不得違法出口前導化學物質，並加強新執法措施。

白宮國安會發言人柯比表示，美中已致力加強執法合作，打擊芬太尼前導化學物質的散播及外銷，增加資訊分享。