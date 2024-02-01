聽新聞
test
0:00 / 0:00

美中禁毒小組啟動 美官員強調「雙邊關係重要一步」

聯合報／ 記者廖士鋒、編譯潘勛／綜合報導

大陸公安部長、禁毒委員會主任王小洪一月卅日在北京會見「美國禁毒聯合代表團」，標誌雙方禁毒工作組啟動，這是疫情以來雙方罕有的公開合作禁毒舉措，也是對舊金山拜習會宣告禁毒合作的落實，美方的代表團由美國總統副助理珍．達斯卡爾率領，她表示此一工作組是雙邊關係邁進的重要一步。

根據大陸公安部消息，雙方同意落實好「舊金山願景」，務實開展禁毒及執法安全合作；美國駐北京大使館官網則指出，這是今後協調打擊全球製造和販運包括芬太尼在內的非法合成毒品的雙邊努力的「重要機制」。美國代表團成員還包括來自國土安全部、司法部、國務院、財政部和白宮國家毒品控制政策辦公室等部門。

疫情後美國制裁大陸毒品實驗室，北京則因裴洛西訪台而中斷禁毒合作，直到舊金山拜習會才有解禁跡象。

此前美方宣布的代表團訪問時間為一月卅日至卅一日。路透報導，這是二○一九年底以來雙方就芬太尼議題「首次公開展示合作跡象」。

美方特使團長、白宮國土安全事務副顧問達斯卡爾表示，與北京新設的反毒品工作組會談，是「我們關係邁進的重要一步」，但她表示，北京能做更多來協助杜絕已被形容為美國史上最嚴重的毒品危機。

美國一直聲稱，中國是芬太尼前導化學物質的主要來源，出口給墨西哥毒品集團再合成芬太尼。中國否認。

達斯卡爾表示，拜習會後，中國已照會國內公司，警告不得違法出口前導化學物質，並加強新執法措施。

白宮國安會發言人柯比表示，美中已致力加強執法合作，打擊芬太尼前導化學物質的散播及外銷，增加資訊分享。

美國 毒品 舊金山

延伸閱讀

新竹出動上百警力封路！裝甲車撞門破民宅賭場 居民驚「以為要抓國際通緝犯」

替蹲廁所室友交付毒品 高雄男遭判10年6月

蘇利文：美中台溝通 台灣選舉降風險

CIA局長伯恩斯投書外交事務：美國應持續援助烏克蘭

相關新聞

蘇利文：拜登和習近平 熱線快接通了

白宮國家安全顧問蘇利文表示，美國和中國大陸正在安排美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平「相當近期」（fairly soo...

法農民巴黎抗議 牽引機堵路

法國抗議農民連續第三天封鎖巴黎周圍的高速公路，牽引機車隊一月卅一日持續駛向巴黎。儘管馬克宏政府提出讓步，但農民工會不為所...

蘇利文：台海危機是最重大風險

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）卅日晚間在智庫外交關係協會（ＣＦＲ） 談美中關係的未來時，提到最重大...

美中禁毒小組啟動 美官員強調「雙邊關係重要一步」

大陸公安部長、禁毒委員會主任王小洪一月卅日在北京會見「美國禁毒聯合代表團」，標誌雙方禁毒工作組啟動，這是疫情以來雙方罕有...

被視為「國際棄兒」…中國大陸悄悄「拿捏」塔利班指掌下的阿富汗

阿富汗塔利班（或譯神學士）政權被視為「國際棄兒」，但是中國卻在不斷加強與阿富汗的外交、經濟聯繫，喀布爾政府也樂於獲得北京的關注...

FBI局長將赴眾院作證 指大陸駭客正鎖定美基礎設施

美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊今天將前往眾議院作證，指出與中國政府有關的駭客正瞄準美國的關鍵基礎設施，準備對美國人造成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。