被視為「國際棄兒」…中國大陸悄悄「拿捏」塔利班指掌下的阿富汗

阿富汗塔利班（或譯神學士）政權被視為「國際棄兒」，但是中國卻在不斷加強與阿富汗的外交、經濟聯繫，喀布爾政府也樂於獲得北京的關注。

中阿官員間的高層會晤、新的礦產交易以及兩國間交通路線的升級都得到塔利班政府官員的支持。

分析人士和很多外交官都表示，雖然北京方面有意淡化這些不斷增長的聯繫的形式，但中國正在穩步增加對阿富汗的投資和作為，這種關係可能對雙方都有利。

法國戰略研究基金會（Foundation for Strategic Research）的研究員尼凱（Valerie Niquet）在接受法新社採訪時表示：「阿富汗是一個充滿挑戰的地區，但中國人的特點是去別人沒有去過的地方，並試圖在那裡獲得優勢。」她說：「阿富汗人在各方面都需要幫助，中國人正向他們伸出援手。」

中國與阿富汗互派大使

去年9月13日，中國新任駐阿富汗大使趙星向阿富汗臨時政府代理總理阿洪德（Mohammad Hasan Akhund）遞交國書。昨天（1月30日），塔利班政府駐華大使卡裡米（Bilal Karimi）同數十名其它國家的大使一起向中國國家主席習近平遞交了國書。

今天中國外交部發言人汪文斌表示：「中方始終認為阿富汗不應被排除在國際社會之外，同時我們期待阿富汗方面進一步回應國際社會的期待，構建開放包容的政治架構，實行溫和穩健的內外政策，堅決打擊各類恐怖勢力，同世界各國特別是周邊國家友好相處，早日融入國際社會的大家庭。相信隨著各方關切得到更有力的回應，對阿富汗政府的外交承認將是一個水到渠成的事情。」

去年12月，聯合國安理會通過了一項決議，呼籲任命一名阿富汗特使，喀布爾以「沒有必要」為由拒絕接受。中國和俄羅斯在投票中均投下棄權票。

國際社會對阿富汗的期望包括允許女童和婦女接受教育、讓她們參加工作、建立更具包容性的政府以及加強對少數民族的保護。

中國的做法——互派大使而不正式承認——這讓中國政府既能維持關係，又不與世界其它國家決裂。

法國戰略研究基金會研究員尼凱說：「從根本上說，中國並不關心婦女的權利。如果中國的利益在於拉近與塔利班政權的關係，它就不會強加任何條件。」

反過來，塔利班當局對中國與阿富汗接壤的新疆地區穆斯林維吾爾人遭受的虐待和人權侵害現象也只字不提。

阿富汗有著豐富的礦產資源

中國在阿富汗獲得的回報還包括阿富汗國內蘊含豐富且尚未開發的礦產資源以及為中國商品打開的阿富汗國內市場。

阿富汗卡爾丹大學（Kardan University）政治學助理教授巴茲萬（Jalal Bazwan）對法新社表示：「包括銅、鋰、稀土在內的阿富汗豐富的自然資源對中國而言具有巨大的經濟潛力。」

去年12月，新上任不久的阿富汗駐華大使卡裡米立即同中冶集團就梅斯·艾納克(Mes Aynak)銅礦進行商談。梅斯·艾納克銅礦是世界第二大銅礦，距離阿富汗首都喀布爾約40公里。

中冶集團於2008年獲得了梅斯·艾納克銅礦的開採權，但該項目因戰爭和不安全局勢而陷入癱瘓，當地發現的佛教考古遺址也讓銅礦的開採變得更為復雜。

中國對阿富汗銅礦渴求的同時，也對該國蘊含的石油表現出興趣。去年1月，新疆中亞石油天然氣有限公司與阿富汗簽署了一項價值5.4億美元的開發協議，在阿富汗北部阿姆河盆地開發油氣田。

此外阿富汗當局還宣布，中國企業計劃在阿富汗投資5億美元發展太陽能。

阿富汗公共工程部發言人哈克沙納斯（Ashraf Haqshanas）說，將建成一條長達300公里的公路連接阿富汗巴達赫尚省和中國邊境。

中阿邊境長度僅有76公里，但這條新的通道將極大地促進貿易。目前每年兩國貿易額為15億美元。

投資的安全性十分重要

盡管中國慷慨大方，但投資的安全性對中國來說仍然至關重要。

2022年12月，喀布爾一家深受中國公民歡迎的飯店遭到極端組織「伊斯蘭國」的襲擊。中國外交部表示，總共有5名中國公民在這場襲擊案件中受傷。北京方面敦促塔利班當局加強安全維護。

1996年到2001年塔利班首次掌權期間，他們曾收留了數百名來自中國的維吾爾族激進分子。美國曾將其中22人關押在關塔那摩監獄多年。中國政府對來自該組織的任何新威脅都十分警惕。

阿富汗卡爾丹大學政治學助理教授巴茲萬說：「曾有報道稱，2021年一些維吾爾激進分子被強迫離開中阿邊境地區。」

他說：「塔利班已向中國保證，他們將阻止阿富汗領土被用於針對中國的恐怖襲擊。」不過巴基斯坦簡稱喀布爾方面並未履行這一承諾。

不過作為兩國和解的一部分，北京通過提供人道主義援助來展示其「軟實力」。去年10月，阿富汗赫拉特省連續發生多次6級以上地震，造成超過4000人死傷，大量房屋被毀。中國送去了數批次的人道主義援助。

喀布爾城裡甚至還有一個不起眼的「唐人街」，由兩棟八層樓建築組成，出售廉價的中國產品。

大樓頂部可以看到寫有「一帶一路」的巨大標語牌。

巴茲萬說：「阿富汗在『一帶一路』沿線的戰略地位使其成為具有吸引力的合作伙伴」

（法新社）

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