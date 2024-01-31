快訊

陸宣布改變M503航路 外交部要求協商「否則後果自負」

家長們的哀號聽到了！巧連智承諾如期出刊 巧虎再陪孩子一年

肯德基蛋撻變貴了！6款品項調漲 蛋撻、脆雞最多貴7元

美：太平洋島國須提高數位安全 才能用美資海底電纜

中央社／ 雪梨31日綜合外電報導

美國國務院高級官員表示，有意使用美國出資海底纜線的太平洋島國，必須確保數位生態系統安全無虞，以防範來自中國的資料風險。

路透社報導，美國去年承諾共同資助鋪設兩條海底電纜，這兩條由谷歌（Google）建造的纜線將連接美國領土關島以及斐濟和法屬玻里尼西亞的樞紐，並進一步延伸到偏遠的太平洋島嶼。

這項計畫打算涵蓋巴布亞紐幾內亞、薩摩亞、吐瓦魯、斐濟、諾魯、馬紹爾群島共和國、吉里巴斯、庫克群島、瓦利斯群島和富圖那群島（Wallis andFutuna）以及密克羅尼西亞聯邦。

華盛頓優先考慮哪些島嶼有機會使用電纜之際，美國國務院負責網路空間和數位政策的無任所大使費克（Nathaniel Fick）本週訪問斐濟。

費克今天在雪梨告訴記者，使用電纜的國家數位生態系統必須「全程」安全，這排除了他所說「不可信的」中國建造的資料中心或基地台。

中國和美國正在透過基礎設施建設來爭奪在太平洋島嶼的影響力。與北京簽訂安全協議的索羅門群島，正在推出由通信大廠華為打造的中資行動網路。

美國 斐濟 密克羅尼西亞

延伸閱讀

貿易署助5紡織業者前進紐約 接單商機上看250萬美元

長榮海運總座：雙運河通行無解、美國東岸碼頭工人續約談判 影響市場

全球貨櫃航商龍頭示警美國會：紅海危機衝擊全球物價

美軍在約旦陣亡 共和黨全力施壓拜登

相關新聞

黑煙上竄！愛知縣武豐火力發電廠傳爆炸 民眾：巨響後劇烈搖晃如地震

路透引述日本放送協會（NHK）報導，有目擊者指出，日本中部愛知縣的武豐火力發電廠31日傳出爆炸聲。該座發電廠是由捷熱能源...

談判破局！環球音樂將從TikTok撤下歌曲 聽不見泰勒絲等人的音樂

環球音樂公司與短影音平台TikTok就藝人和詞曲作者報酬等問題的談判破裂後，環球音樂表示，將從TikTok撤下該公司歌曲...

日本月球探測器順利運作 迎接日落預計2月1日起休眠

日本宇宙航空研究開發機構昨天透露，降落月表的小型無人探測器SLIM日前重啟運作後順利運轉，但由於著陸點將迎來「日落」，預...

巴基斯坦前總理才因洩密被判10年！ 又因貪汙罪遭判14年

巴基斯坦前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）2022年遭國會罷黜下台，先前已因貪腐罪名被判3年有期徒刑，30日又因洩漏...

大選總統人選有問題 印尼基督徒陷分裂

印尼基督徒選擇下任總統出現兩難。現任總統佐科威由於作風相對開明而且支持少數信仰族群，過去曾獲得當地基督徒擁戴，但任內主導自己兒子繼續角逐下一屆副總統的作法，引發基督徒對於他破壞民主...

若大陸以武力侵犯台灣 美媒：美國是否介入保台取決於日本

美國媒體報導，中國如果以武力侵犯台灣，美國是否介入保台將取決於重要盟友日本，而日本的答案可能會形塑美國如何因應台灣的武裝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。