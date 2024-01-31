1周3度挑釁！北韓證實昨試射「箭矢-2」巡弋飛彈 稱未對鄰國造成威脅

韓聯社報導，朝鮮中央通訊社31日證實北韓30日於黃海進行「箭矢-2」（Hwasal-2）戰略巡弋飛彈演習，目的是檢驗快速反擊態勢並提高戰略打擊能力，且稱「並未對周邊國家安全造成威脅」，除此之外並未透露飛彈數量及射程等細節。

南韓30日表示北韓於西部海域發射數枚巡弋飛彈，這是北韓本周第三度發射巡弋飛彈。

北韓24日甫從西部海域發射多枚巡弋飛彈，28日又在東海新浦附近海域發射「火箭矢-3-31」（Pulhwasal-3-31）巡弋飛彈。

北韓上次發射「箭矢-2」是在2023年3月，首度試射則是2022年1月，據估正常飛行距離可達2,000公里。

巡弋飛彈以噴射引擎作為動力，飛行高度低且機動性強，可更好躲避飛彈防禦系統。