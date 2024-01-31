快訊

交往近一年…王淨與曹佑寧被爆閃婚 雙方經紀人回應曝現況

「大通膨時代」雞蛋、衛生紙近3年漲價多少？測驗你的「體感通膨」程度

想抺去海峽中線…陸取消M503航線飛行偏置 壓縮我空防縱深及預警時間

1周3度挑釁！北韓證實昨試射「箭矢-2」巡弋飛彈 稱未對鄰國造成威脅

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
朝鮮中央通訊社31日證實北韓30日於黃海進行「箭矢-2」戰略巡弋飛彈演習，目的是檢驗快速反擊態勢並提高戰略打擊能力，且稱「並未對周邊國家安全造成威脅」。路透
朝鮮中央通訊社31日證實北韓30日於黃海進行「箭矢-2」戰略巡弋飛彈演習，目的是檢驗快速反擊態勢並提高戰略打擊能力，且稱「並未對周邊國家安全造成威脅」。路透

韓聯社報導，朝鮮中央通訊社31日證實北韓30日於黃海進行「箭矢-2」（Hwasal-2）戰略巡弋飛彈演習，目的是檢驗快速反擊態勢並提高戰略打擊能力，且稱「並未對周邊國家安全造成威脅」，除此之外並未透露飛彈數量及射程等細節。

南韓30日表示北韓於西部海域發射數枚巡弋飛彈，這是北韓本周第三度發射巡弋飛彈。

北韓24日甫從西部海域發射多枚巡弋飛彈，28日又在東海新浦附近海域發射「火箭矢-3-31」（Pulhwasal-3-31）巡弋飛彈。

北韓上次發射「箭矢-2」是在2023年3月，首度試射則是2022年1月，據估正常飛行距離可達2,000公里。

巡弋飛彈以噴射引擎作為動力，飛行高度低且機動性強，可更好躲避飛彈防禦系統。

巡弋飛彈 北韓 演習

延伸閱讀

又又又來了！南韓軍方證實北韓一周內第3度發射數枚巡弋飛彈

金正恩監督巡弋飛彈試射行動 飛彈飛行時間逾2小時 精準擊中目標

北韓再射巡航導彈 譴責美韓軍演撂話「將帶來無情後果」

陸副外長孫衛東率團訪北韓 或舉行中朝外交磋商

相關新聞

1周3度挑釁！北韓證實昨試射「箭矢-2」巡弋飛彈 稱未對鄰國造成威脅

韓聯社報導，朝鮮中央通訊社31日證實北韓30日於黃海進行「箭矢-2」（Hwasal-2）戰略巡弋飛彈演習，目的是檢驗快速...

德國有望支持歐盟下一輪人工智慧法案表決

德媒今天報導，最新消息顯示，德國數位部已放棄抵制歐盟人工智慧法案（AI Act），德國有望支持歐盟下一輪的人工智慧表決案

美眾議員蓋拉格計劃訪台 盼透過嚇阻防止衝突

美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格今天證實計劃訪問台灣，但時間尚未敲定。談及台灣，他表示，重點在於防止衝突，...

泰開放免簽 遭轉送緬詐騙園區案例增...前刑事局官員揭現況：無直接關聯

泰國政府去（2023）年宣布，自該年11月10日至今（2024）年5月10日止，開放台灣旅客免簽入境泰國，停留期限為30天。但政策推出後，年底外交部示警「入境泰國遭轉送緬甸詐騙園區求助國人案例有增加趨勢。」這背後到底發生了什麼事？2年前柬埔寨「人蛇」打工詐騙將重現？

印度防長：印美為天然夥伴 可壯大民主世界秩序

印度國防部長辛赫今天形容印度與美國為「天然夥伴」，並稱印美兩大民主國家攜手，可以壯大民主世界秩序

英商貿大臣：CPTPP成員國尚未就新入會案做決定

英國商業暨貿易大臣巴登諾克指出，跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）成員尚未就哪一個經濟體未來可入會做任何決定。她說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。