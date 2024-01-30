圖書市場尚未逆風 多國出版業成長中

全球圖書出版市場價值，預估年年仍增長1.9%，其中有聲書、電子書銷售成長趨勢驚人！從各國資訊來看，包括義大利、德國圖書銷售都有成長，但業者仍擔憂，出版紙本的成本難以負擔，盼政府能提供更多挹注。此外，中國出版市場2023年成長更高達4.7%，其中又以童書、傳統文化書籍最受歡迎。

出版市場持續成長

根據國際數據研究組織「WordsRated」調查，2023年全球圖書市場價值高達1436.5億美金，預計未來每年成長1.9%，2030年市場價值將成長至1638.9億美元，其中，數位圖書的銷售趨勢更是蒸蒸日上。

《歐洲出版協會》指出，僅次於英國、德國與法國，義大利為歐洲第四大的圖書市場，2023年該國圖書市場書籍銷售數量下滑，但整體營業額成長了0.8%，意味著在該國書籍銷售的整體價格上漲，市場也達到了18億美金的規模。

文化政策促買氣

然而，義大利出版協會主席希波萊塔警告，雖然義大利圖書市場2023的表現不錯，但出版業的成本逐年高漲，政府更缺乏相關的支援政策，預計2024年將是相當艱辛的一年，呼籲政府應制定對文化與經濟都有助益的圖書政策。

在德國，2023年小說的銷售額相較2022年增長7.7%，銷售量增加了1.2%，兒童與青少年書籍的銷售額也成長了2.4%。德國出版與書商協會「Börsenverein」主席施密特-弗里德里希斯表示，德國去年推出文化補貼計畫，是向青少年介紹當地文化的重要政策，儘管政府預算緊繃，但仍應持續推行該政策。

中國童書佔27.2%

根據中國出版協會的資料顯示，作為全球第二出版市場的中國2023年的圖書銷售額高達129億美元，較去年成長了4.7%，童書的占比更來到驚人的27.2%。

為期三天的北京書展於今年1月11日開幕，參觀人數達到10萬人次，中國和平出版社社長林雲就帶著多款童書參展並指出，兒童讀物能為後代提供正確的引導，目前該部門出現競爭相當激烈。

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