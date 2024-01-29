三國退出區域組織 西非政變難止息

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

不受區域組織喜歡，又無法幫助國內掃除恐怖份子，還不如直接退出！尼日、馬利與布吉納法索28日宣布退出「西非共同體」，因為共同體要求他們民主化，卻又無法協助國內政局穩定。近年西非政局動盪，被恐怖分子滲透，舊有法國勢力逐漸消退，俄羅斯干預力道上升，仍持續不穩狀態。

不滿ECOWAS干涉

根據《英國廣播公司》報導，由軍政府領導的尼日、馬利與布吉納法索28日聯合宣布退出「西非共同體（ECOWAS）」，他們表示，要撤出ECOWAS是基於主權所做的決定。此三國政變後，ECOWAS都曾呼籲他們要儘速恢復民主政體，並重新舉行選舉，甚至還打算派兵干涉，但最後都無疾而終。

《美國之音》提到，三國同時也是1975年ECOWAS成立時的創會國，他們在聯合聲明中批評ECOWAS目前的行為已經違反當初成立時「泛非主義」的理念，缺乏對會員國主權的尊重，且被外國勢力影響決策，也無法協助非洲國家打擊聖戰組織。近年來，西非諸國因多次政變而政局動盪，成為滋養恐怖組織的溫床。

俄羅斯勢力進入

尼日在去年7月，馬利與布吉納法索分別在2020、2022年政變後，與ECOWAS的關係就急轉直下。對此，ECOWAS回應說，3國都是重要會員國，且尚未正式收到他們的退會聲請，依據ECOWAS規定，聲請退出必須要提前1年通知，且退出程序進行期間也要遵守ECOWAS的相關法律。

3國都是法國的前殖民國，且在政變中都想要法國的勢力退出，並組成「薩赫爾國家聯盟」，與俄羅斯改善關係。這些國家的軍事政變領導人聲稱，他們也想要恢復國內秩序與選舉（雖然通常都跳票），但國內基地組織盤據各地，因此需要有外援，好對抗蓋達組織與在西非試圖復辟的伊斯蘭國組織（IS）。

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