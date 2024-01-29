蘇利文、王毅會談逾12小時 拜習將通話

美國國家安全顧問蘇利文與中共中央外事工作委員會辦公室主任兼外交部長王毅，廿六至廿七日在泰國曼谷會談超過十二小時，白宮資深官員廿七日表示，正安排美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平在未來數月內通話。

拜登與習近平二○二二年和二○二三年分別在印尼峇里島和美國加州舉行峰會；蘇利文去年迄今第四度與王毅面對面會談，白宮聲明稱，會繼續尋求更多的高層外交，包含拜習通話。

王毅與蘇利文進行長達十二小時會談，美國媒體解讀，從事後美中官方聲明看，北京可能對會談結果更滿意。王毅和蘇利文會面後，白宮表示這次會談是「坦率、實質性和建設性的」，北京則稱，雙方進行了「坦誠、實質性、富有成果的」戰略溝通。

美國之音報導，美中對會議的評價略有不同，北京使用「富有成果的」，與美方所用「建設性的」相比，中方對這次會談達成的結果可能更為滿意，而美方的用詞顯得更中性。

白宮資深官員在蘇王會後對媒體舉行簡報會，他說，這次的會議是讓美中在面對雙邊關係發展和重要議題時，能深入問題且從戰略角度對話；這些溝通會持續，除了內閣層級和訪問，還包括兩國領袖在未來數月內進行通話。

白宮資深官員指出，蘇利文與王毅的會談是美國外交溝通的一環，不代表美國改變對中政策。針對台海情勢，白宮資深官員表示，蘇利文重申美國依然致力於基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的「一個中國」政策，美國反對兩岸任一方片面改變現狀，美國不支持台灣獨立，美國期待兩岸能以和平方式解決歧見。

這名官員說，美中外交溝通不代表美國改變對中政策，蘇利文告訴王毅，不希望美中競爭演變成衝突或對抗。

有一點白宮在聲明沒有提到，資深官員說，蘇利文對王毅強調，美方持續關切中方的不公平貿易政策、非市場經濟作為以及對美國企業的報復措施；美國會持續採取行動保護攸關國安的科技，「小院高圍籬」的作法不會改變，美國追求降低風險而非脫鉤。

蘇利文和王毅在泰國會晤之際，中東地區因以哈衝突和伊朗撐腰的葉門青年運動叛軍在紅海攻擊民用船隻等問題動盪，在東北亞則有北韓軍事動作頻頻，隨時可能破壞局勢。

資深官員表示，美國持續希望中國大陸在這些區域衝突中扮演建設性角色，發揮影響力；此外，在南海，美國依然致力於在遵守國際法的規範下促進航行與飛行的自由，且以和平方式解決爭端，美國支持中國大陸與菲律賓刻正進行的外交談判。