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兩韓緊張局勢不斷升級...朝鮮多次挑釁 南韓總統尹錫悅嗆要加倍奉還

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圖／德國之聲提供
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朝鮮周四（1月25日）宣稱進行了新一代戰略巡航導彈的首次發射試驗。

朝鮮官方通訊社朝中社稱，新型戰略巡航導彈火箭-3-31（Pulhwasal-3-31）仍處於研發階段，並說這次發射不會對鄰國構成威脅。

戰略通常是指具有核打擊能力的武器。

報道稱，這次試驗是不斷更新武器系統過程的一部分，也是一項定期的強制性活動。

該消息發布前一天，韓國軍方稱探測到朝鮮向其西海岸水域發射了數枚巡航導彈。

韓國國防部長：這是對韓國的嚴重威脅

韓國國防部長申元植譴責朝鮮發射導彈，認為這是對韓國的嚴重威脅。

朝鮮近幾個月來加快了武器試驗的步伐，此次巡航導彈發射是朝鮮今年已知的第二次導彈發射活動。

朝鮮於1月14日試射了第一枚固體燃料中程彈道導彈。

與彈道導彈不同，朝鮮的巡航導彈研發活動並未被聯合國目前的制裁決定直接禁止。

與彈道導彈相比，巡航導彈多為噴氣推進，飛行高度較低，因此更難探測和攔截。

地區緊張局勢加劇背後的原因

自2021年以來，朝鮮多次宣稱試驗從陸地和海上發射遠程巡航導彈。

近幾個月來，隨著朝鮮領導人金正恩不斷加強武器研發並發出挑釁性威脅，該地區的緊張局勢不斷升級。

作為回應，美國、韓國和日本一直在擴大聯合軍事演習。朝鮮這次導彈發射正值韓國在其東海岸進行為期10天的特種部隊滲透演習。

與此同時，韓國總統尹錫悅警告說，如果朝鮮進行挑釁，韓國將以數倍於朝鮮的力度進行回擊，並指出韓國軍隊擁有壓倒性的反應能力。

本月早些時候，金正恩宣布關閉負責管理與韓國關系的主要政府機構。

平壤表示，朝韓兩國目前正處於尖銳對立之中，如果朝鮮將韓國視為外交伙伴，那將是一個嚴重的錯誤。

（法新社、路透社）

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導彈 國防部 金正恩 尹錫悅 平壤

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