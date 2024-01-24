快訊

驚爆名律師涉ACE詐騙案！幫詐團洗錢「住家搜出近5千萬」 女友家查扣千萬跑車

爸媽注意！新生兒普發6000元將截止 還有2000名未領

大S、汪小菲離婚協議曝光！15年扶養費總計逾億元 每3月支付一次

中國人權是否進步？ 西方展開論戰

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
中國到底人權有沒有改善，在聯合國的人權評估大會引起許多討論。（Wikimedia Commons）
中國到底人權有沒有改善，在聯合國的人權評估大會引起許多討論。（Wikimedia Commons）

全球人權評鑑報告結果，各國高度聚焦中國的人權狀況！聯合國近日開始啟動全球人權狀態評估，對於中國的人權狀況討論相當分歧：非西方國家認為中國的人權近年來均有好好改善，但西方國家認為，中國在香港、新疆與西藏等地，包括推動再教育營與國安法，讓這些地方的人權狀況急速惡化。

脫貧以改善人權？

根據《半島電視台》報導，聯合國近日展開5年一期的人權回顧報告，西方國家不滿中國對新疆維吾爾人的「再教育營」與破壞香港「一國兩制」、逐步收回港人自主權的行為，但非西方國家認為，中國的人權狀況近年來有逐漸改善趨勢。中國政府也堅稱，他們自2018年至今已讓全國1億人脫貧，讓中國人的生活條件顯著改善。

中國駐聯合國大使陳旭甚至說，中國的人權發展隨著國家發展也跟著進步，中國公民還有參與「民主」選舉，且民眾的宗教自由也有獲得很好的保障。而這些論述也獲得玻利維亞、伊朗、蒲隆地、喀麥隆與衣索比亞的支持。但德國、捷克與日本等國都批評中國在新疆與西藏都嚴重違反人權。

非西方國家靠攏中國

加拿大也批評中國在香港實施《國安法》侵害人權，而國際特赦組織指出，這次人權評比其實是表態大會，許多非西方國家仍想與中國加強連結，獲得經貿上的好處。而面對西方國家的這些指控，中國通通否認。

德國之聲》提到，聯合國每5年邀集會員國評估各國人權的狀況，並提出「全球定期回顧（UPR）」報告，近年來對於中國在新疆、香港與西藏的人權狀況有愈來愈多的討論，因此許多在國外的維吾爾團體與西藏團體都在聯合國日內瓦辦公處外抗議，盼聯合國對中國違反人權的作為有所回應。

【更多精采內容，詳見

人權 聯合國 新疆

延伸閱讀

聯合國會議 18國關注香港人權 6國促廢國安法

聯合國：海地幫派戰爭惡化 死亡人數增至近5000

聯合國秘書長：以色列拒兩國方案讓人無法接受

葉門叛軍下通牒 限聯合國美英人員1個月內離開

相關新聞

世界「末日鐘」維持倒數90秒 俄烏、以哈戰爭與氣候變遷為三大威脅

原子科學家23日將象徵人類危機的「末日鐘」（Doomsday Clock）維持在接近午夜的位置，並把入侵烏克蘭的俄羅斯核...

中國人權是否進步？ 西方展開論戰

全球人權評鑑報告結果，各國高度聚焦中國的人權狀況！聯合國近日開始啟動全球人權狀態評估，對於中國的人權狀況討論相當分歧：非西方國家認為中國的人權近年來均有好好改善，但西方國家認為，中國在香港、新疆與西藏

緬甸反抗軍群起 軍政府會倒台？

過去被外界認為強力鎮壓民眾的緬甸軍政府，如今卻疲於奔命應付國內武裝勢力，外界認為倒台之日不遠。外媒24日報導，推翻2021年民選政府的軍政府領導人敏昂萊除了外患，也面臨軍方內部與僧侶的不滿上升，統治面

德鐵路史最長罷工 6天停駛經濟恐損失340億元

德國火車司機今天展開歷來最長的罷工，對數以千計乘客帶來旅遊夢魘，經濟專家警告，不斷升級的勞資糾紛恐對經濟造成高達10億歐...

視南韓為敵人 傳金正恩要拆父親建的「統一門」

北韓領導人金正恩上星期稱南韓為「主要敵人」，並稱統一已不再可能，近日他在平壤最高人民會議上發表講話時，再次提到絕束與南韓...

全球精英預期川普會再當總統 台灣烏克蘭恐被當成不知感恩的盟友？

彭博資訊報導，日前出席達沃斯世界經濟論壇的全球各界精英得到一個共識：川普會再當選美國總統。許多與會的政治和企業領袖在公開場合說，無法預測選舉結果，但私下都表示，他們預期川普會再當選。這個世界準備迎接川普回鍋，儘管川普性格善變，各方還是絞盡腦汁預測他在第二任會怎麼做。 英國經濟學人歸納這些預測包括加徵關稅、可能放棄烏克蘭和台灣、以交易方式對待盟邦、與敵人交換條件、進一步腐蝕全球規則。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。