中國人權是否進步？ 西方展開論戰

全球人權評鑑報告結果，各國高度聚焦中國的人權狀況！聯合國近日開始啟動全球人權狀態評估，對於中國的人權狀況討論相當分歧：非西方國家認為中國的人權近年來均有好好改善，但西方國家認為，中國在香港、新疆與西藏等地，包括推動再教育營與國安法，讓這些地方的人權狀況急速惡化。

脫貧以改善人權？

根據《半島電視台》報導，聯合國近日展開5年一期的人權回顧報告，西方國家不滿中國對新疆維吾爾人的「再教育營」與破壞香港「一國兩制」、逐步收回港人自主權的行為，但非西方國家認為，中國的人權狀況近年來有逐漸改善趨勢。中國政府也堅稱，他們自2018年至今已讓全國1億人脫貧，讓中國人的生活條件顯著改善。

中國駐聯合國大使陳旭甚至說，中國的人權發展隨著國家發展也跟著進步，中國公民還有參與「民主」選舉，且民眾的宗教自由也有獲得很好的保障。而這些論述也獲得玻利維亞、伊朗、蒲隆地、喀麥隆與衣索比亞的支持。但德國、捷克與日本等國都批評中國在新疆與西藏都嚴重違反人權。

非西方國家靠攏中國

加拿大也批評中國在香港實施《國安法》侵害人權，而國際特赦組織指出，這次人權評比其實是表態大會，許多非西方國家仍想與中國加強連結，獲得經貿上的好處。而面對西方國家的這些指控，中國通通否認。

《德國之聲》提到，聯合國每5年邀集會員國評估各國人權的狀況，並提出「全球定期回顧（UPR）」報告，近年來對於中國在新疆、香港與西藏的人權狀況有愈來愈多的討論，因此許多在國外的維吾爾團體與西藏團體都在聯合國日內瓦辦公處外抗議，盼聯合國對中國違反人權的作為有所回應。

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