快訊

一手打造彩虹眷村…台中彩虹爺爺101歲 下午用餐後突然離世

竹市前文化局長錢康明去年遭去職 市府今宣布最新人事

不聽勸闖老虎園區秒後悔「雙手合十求饒」 男掙扎15分鐘遭咬脖慘死

互相示好！南韓執政黨內鬨後首度同框 尹錫悅、韓東勳赴水產市場勘災

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
南韓總統尹錫悅（前排右）和執政黨國民力量臨時領導人韓東勳（前排左）意見不合後首次同框，23日分別前往甫發生大火的舒川水產市場勘災，畫面可見兩人握手示好。圖／取自YouTube
南韓總統尹錫悅（前排右）和執政黨國民力量臨時領導人韓東勳（前排左）意見不合後首次同框，23日分別前往甫發生大火的舒川水產市場勘災，畫面可見兩人握手示好。圖／取自YouTube

韓聯社報導，南韓第一夫人金建希收名牌包的舊事引爆執政國民力量黨內「茶壺風暴」，總統秘書室要求國民力量臨時領導人韓東勳辭職遭拒，總統尹錫悅和韓東勳23日分別前往甫發生大火的舒川水產市場勘災，這是雙方內鬨後首度在公開場合同框。

韓東勳22日甫證實先前與總統秘書室室長李官燮會面被要求辭職，不過他強調將履行職責到任期結束，並且拒絕透露更多細節。

如今，尹錫悅和韓東勳23日分別前往市場勘災，這是內鬨後首度同框，畫面可見韓東勳先是向尹錫悅鞠躬致意，尹錫悅則伸出握手，並拍拍韓東勳手臂打招呼，韓東勳回以欣慰的微笑，顯然雙方均有意修復出現裂痕的關係。

回溯兩人矛盾的緣故是第一夫人金建希2022年9月遭偷拍收受名牌包，最近由於南韓國會選舉即將在4月10日登場，收包醜聞再度浮上檯面，引發國民力量黨內砲轟聲浪高漲，多名改革派議員要求金建希致歉以免影響選情。

不過總統府強調金建希是偷拍受害者，尹錫悅和金建希則對名牌包風波一直保持沉默。

對於國民力量和總統府之間的矛盾，韓東勳表示他的立場從未改變，最一開始就認為金建希是遭到設局偷拍，不過又站在改革派立場坦言公眾可能會有所疑慮。

過去韓東勳一直被視為是尹錫悅心腹，去年從法務部部長轉任國民力量臨時領導人時更被譏諷是尹錫悅的「傀儡」，因此也讓外界對於這次國民力量的內部分歧感到訝異。

南韓忠清南道舒川郡的舒川水產市場，22日深夜11點遭祝融肆虐，市場內多達227間店鋪被燒毀，所幸沒有人員傷亡。

南韓 尹錫悅 第一夫人 名牌包

延伸閱讀

頂寒流低溫埋伏6小時 海巡取締違規捕龍蝦

韓第一夫人收名牌包引爆執政黨內鬨 總統府要臨時黨魁辭職遭拒

七大國際郵輪商來台搶市

外資賣亞股 印度失血

相關新聞

現場傳爆炸聲？東日本新幹線傳電線垂落多段停駛 2工人疑觸電送醫

日本放送協會（NHK）先前報導，日本JR東日本新幹線23日上午發生電力故障，多個區段列車停駛，原因可能是東北新幹線大宮-...

碰一聲後列車停止！日本新幹線停電卡高架軌道 359名乘客平安疏散

日本今天發生3條新幹線大規模停駛意外，其中有一列北陸新幹線列車被迫停在站與站之間的高架軌道區，經工作人員等協助，車上35...

互相示好！南韓執政黨內鬨後首度同框 尹錫悅、韓東勳赴水產市場勘災

韓聯社報導，南韓第一夫人金建希收名牌包的舊事引爆執政國民力量黨內「茶壺風暴」，總統秘書室要求國民力量臨時領導人韓東勳辭職...

安倍遇刺案 被告首度出席開庭前手續

關於日本前首相安倍晉三遭槍擊事件，奈良地方法院今天上午進行第2次「開庭前整理手續」討論官司，被告山上徹也首度出席。奈良地...

挺哈抗美以 一次看懂葉門叛軍青年運動博弈紅海

為遏止葉門叛軍「青年運動」攻擊紅海商船，美英今天再次空襲對方8處目標。這是美軍的第8次、美英聯手的第2次對背後有伊朗撐腰...

澳洲取消黃金簽證 轉吸引技術移民 斷了中國富豪移民捷徑

澳洲已暫停「黃金簽證」的申請，也就是個人投資逾500萬澳幣（約330萬美元）即可取得移民簽證的計畫，這是更廣泛調整移民政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。