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德極右翼密會驅逐移民 140萬人抗議

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
德國民眾廿一日走上柏林街頭，訴求捍衛民主和反對德國另類選擇黨欲驅逐移民的密謀。（路透）
德國民眾廿一日走上柏林街頭，訴求捍衛民主和反對德國另類選擇黨欲驅逐移民的密謀。（路透）

德媒本月披露極右翼「德國另類選擇黨」（AfD）曾和極端主義分子密會，計畫驅逐境內移民及「未被同化公民」，激起全德約一百座城市民眾上街表達反對。該抗議活動主辦單位估計十九至廿一日共逾一四○萬人參加。

AfD被爆出去年十一月在德國波茨坦前述密會細節後，引發社運組織網絡Campact及社運團體「周五為未來而戰」發起示威。這兩個團體聲明，走上街頭旨在針對該黨和德國社會的右傾趨勢表達抗議。

紐約時報廿日報導，德國總理蕭茲領導的三黨聯合政府施政效率不佳，引發民怨；民眾也擔憂移民近年湧入德國的情況失控。這使上屆德國大選得票率僅約一成的AfD，近年來民調持續水漲船高。另據路透報導，德國右翼團體Werteunion有意組黨，而該團體亦有人出席前述波茨坦密會。

德國右翼壯大已使其政商界緊張。總理蕭茲警告，極端右翼分子正攻擊德國民主、破壞國家團結，呼籲民眾反對這些人企圖驅逐數百萬名移民的計畫，其背後想法令人不寒而慄。

德國製造業主要遊說團體德國工業聯盟總裁魯思沃也說，德國仰賴國貿，若極右政黨在九月地方選舉勝出，將大傷德國國際形象。

德國工商總會總裁艾德瑞安也示警，德企愈來愈仰仗外國專業人士，極右聲勢壯大將使人才不足問題雪上加霜。

德國 移民 社運

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